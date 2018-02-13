Мировые знаменитости родом из Молдовы: перная певица Валентина Нафорницэ

В этом году оперная певица Валентина Нафорницэ открыла бал в Венской государственной опере. Рассказываем, как певица из Молдовы стала одним из лучших сопрано мира.

Артистка родилась 10 июня 1987 в большом, старинном селе Кухнешты в Глодянском районе. Её тягу к пению мы, родители, заметили ещё в детстве, когда ей было 3 года. Она всегда мечтала петь, и мы не препятствовали её выбору. О силе любви к своей дочери со стороны родителей говорит тот факт, что папа ее, главбух колхоза, в свое время приложил максимум усилий, чтобы ради своей Валюши построить в селе музыкальную школу. Одарённой девочке не пришлось жить по интернатам или вставать в четыре утра, чтобы ехать на уроки музыки в райцентр.

Затем последовали учёба в столичном музучилище имени Штефана Няги и занятия с лучшей исполнительницей классического романса республики Маргаритой Ивануш. В этих пенатах она стала дружить с земляком-баритоном из Глодян Михаем Доготарем, будущим своим мужем. И когда молодой человек нашей героини подался в Румынию, чтобы продолжить там образование, Валя последовала за ним.

В национальном университете музыки в Бухаресте она попала в надёжные руки высокопрофессионального педагога Марии Слатинару-Нистор. По окончании этой альма-матер стала солисткой национальной оперы Румынии, а вскоре получила приглашение на три года в Венскую оперу, где уверенно осваивает ведущий сопрановый репертуар.

Валентину Нафорницэ считают большим открытием в мире музыки. После успешного дебюта в Театре Ла Скала в Милане, она выиграла несколько международных конкурсов. Сопрано Валентина Нафорницэ получила мировую славу после того как выиграла престижный конкурс BBC Cardiff Singer of the World (2011). Вторая премия была получена на гала-фестивале лучших оперных голосов в Парижской опере (январь 2012).

Валентина Нафорницэ была солисткой Национальной оперы в Бухаресте, потом, с 2011 по 2016 — солисткой Венской государственной оперы. Осенью 2017 года она успешно дебютировала в Парижской национальной опере. Состоялся ее дебют в роли Валенсии, главной героини оперетты «Веселая вдова». Певица выступила на одной сцене со знаменитым баритоном Томасом Хэмпсоном.