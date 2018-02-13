Общество Как избежать штрафа, если вы нашли на улице чужие документы Полиция и Агентство государственных услуг предупреждают граждан, что публикация в социальных сетях фотографий чужих документов – это серьезное правонарушение, за которое положен штраф. На сайте Агенства госуслуг появилось информационное сообщение, в котором отмечается, что люди часто размещают фотографии и данные найденных документов в социальных сетях, таких как "Одноклассники", "Facebook" или "Вконтакте", а также на сайтах объявлений. Речь идет не только о паспортах, но и о водительских удостоверениях, других документах, содержащих личные данные. Согласно закону, нарушение правил использования персональных данных влечет за собой наложение штрафа в размере от 60 до 90 условных единиц. Если правонарушение совершают должностные лица, штраф увеличивается — от 90 до 180 условных единиц. Если же ваши персональные данные незаконно используют юридические лица, то штраф возрастает еще больше — от 120 до 300 условных единиц, а в некоторых случаях – с запретом на право осуществлять определенную деятельность на срок от 3 месяцев до 1 года. Как сообщили Sputnik Молдова в Агентстве государственных услуг, если вы нашли чужой паспорт или водительское удостоверение и хотите вернуть их владельцу, то оптимальное решение – доставить найденные документы в ближайший комиссариат полиции. Разумеется, в таком случае на вознаграждение рассчитывать не приходится. Если же вы нашли утерянный документ за пределами нашей страны, его можно передать в посольство или в консульство Республики Молдова. Люди пытаются найти владельцев утерянных документов либо из лучших побуждений, чтобы помочь попавшему в неприятную ситуацию человеку, либо рассчитывают на вознаграждение. Но и в том, и в другом случае они нарушают пункты 3 и 4 статьи 741 Кодекса о правонарушениях Республики Молдова.

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