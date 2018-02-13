Зачем Ренато Усатый создает партию-клон

Оппозиционная "Наша Партия" собирается участвовать в очередных парламентских выборах в тандеме с еще одной партией, которую намерен создать председатель НП Ренато Усатый. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он заявил в понедельник вечером на канале TV8, выступая в прямом эфире по skype из Москвы, где он скрывается от правосудия Молдовы с августа 2016 года.

Политик аргументировал необходимость создания партии-клона опасениями в том, что "Нашу партию" власти могут снять с выборов, как это случилось на выборах в парламент в 2014 г.. Тогда партию "Родина", по спискам которой баллотировался в парламент Ренато Усатый, отстранили за три дня до голосования. После выборов суд пришел к выводу, что для отстранения партии от участия в выборах не было законных оснований.

"Плахотнюк может предпринять все, что угодно. Играть по ясным и прозрачным правилам в Молдове невозможно. И речь не только обо мне, но о всей "Нашей партии". Мы не уверены в том, что "Нашу партию" допустят к выборам в парламент в конце 2018 г. Я пообещал людям в Молдове, что мы изменим дела в стране к лучшему, и намерен сдержать слово", - отметил политик.

По словам Усатого, именно из-за опасений, что НП могут снять с выборов, нужно создать партию-клона и идти на выборы двумя партиями.

"Будет "Наша партия" и "Наша партия-2". Вторая партия будет участвовать в выборах на тот случай, если что-то неожиданное случится с первой партией. Пусть они (власти) думают, которую партию снять с выборов. Это будут партии-близнецы. Я не смогу быть во главе одной из партий", - отметил он.

Политик сказал, что если власти не снимут ни одну из его партий, то придется самим снять партию-клон перед самими выборами в парламент.

Ренато Усатый подает в отставку с поста главы муниципия Бельцы. "На этой неделе я объявлю, что ухожу. Выборы нового примара пройдут в Бельцах 20 мая, на этот день уже назначены выборы в нескольких населенных пунктах, где нет примаров. Я считаю, что поступаю мужественно и порядочно. Я покидаю город, в котором мы преодолели коррупцию и беспредел, мне не стыдно за то, что удалось сделать", - сказал оппозиционный политик.

По его словам, он подает в отставку и заранее объявляет об этом, чтобы все кандидаты на этот пост могли честно подготовиться к досрочным выборам.

Усатый сообщил, что кандидатом на пост примара Бельц от "Нашей партии" будет нынешний вице-примар Николай Григоришин, который в настоящее время исполняет обязанности примара.

"Мы должны продолжать то, что мы начали", - отметил Усатый, сообщив, что за это время для развития северной столицы Молдовы было привлечено 20 млн. леев.

Политик привел примеры того, как центральные власти РМ оказывают давление на его коллег по партии в Бельцах, "угрожая родственникам членов "Нашей партии" и даже их детям".

"В 2018 г. угрозы тем, кто меня поддерживает, существенно участились. Против моих сторонников возбуждаются уголовные дела, заказываются статьи в прессе, предлагаются взятки напрямую. Работа в примэрии блокируется. Пока я не могу вернуться, так как власти готовятся меня посадить в тюрьму по надуманным уголовным делам. Я не могу сидеть в тюрьме, мне еще надо кое-что сделать. А городу нужен примар, который будет работать и продолжит начатое нашей командой", - сказал он.

Аргументируя свою отставку, лидер НП сказал, что он это делает в первую очередь для того, чтобы выборы нового примара можно было организовать в 2018 г. до парламентских выборов, а не в 2019 г., когда в Молдове пройдут очередные выборы в местные органы власти.

"Я решил уходить сейчас, с этим нельзя тянуть. Если бы я ушел, к примеру, в конце апреля, это означало бы, что местные выборы нельзя организовать до 2019 г. В конце 2018 г. должны состояться парламентские выборы, а местные выборы нельзя проводить менее, чем за шесть месяцев до выборов в парламент".