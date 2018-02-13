Встречалась ли Санду с Плахотнюком?

Лидер Партии действия и солидарности (PAS) Майя Санду опровергла утверждения о том, что она встречалась с Владом Плахотнюком. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом она написала во вторник на своей странице в Facebook.

Лидер PAS отрицает факт такой встречи, о которой говорил накануне по телевидению лидер "Нашей партии" Ренато Усатый. "Мне не о чем говорить, я не встречалась и не встретилась бы с Плахотнюком. Об этом я сказала и представителям социал-демократической семьи в Европейском парламенте, когда они предложили мне встречу с ДПМ несколько месяцев назад", - написала Санду.

Она считает, что "Усатый не является достоверным источником, он плохо информирован, злонамерен и предпринимает жалкие попытки привлечь внимание СМИ подобными выдумками".

"Мы не ведем переговоры с олигархами, которые уничтожают страну. Мы предлагаем ДПМ не выпрашивать у нас фотографии, чтобы дискредитировать нас. Им следует приступить к серьезным и неотложным вопросам, а если они не в состоянии сделать это - уйти из власти", - заявила Санду.

Накануне, выступая в эфире одного из каналов, Ренато Усатый сказал, что недавно Санду встречалась с Плахотнюком.

"Встреча была организована одним гражданином США. Я знаю, что такая встреча была организована этим гражданином, который привел Плахотнюка. Санду четко сказала, что с Плахотнюком не будет делать никаких коалиций. Без него - с демократами, может быть, но с ним - нет. Я ее зауважал за это, она сказала Плахотнюку в лицо. Это был мужественный поступок с ее стороны, как бы я к ней ни относился, и как бы она меня не оскорбляла", - сказал Усатый.

Он сообщил, что в настоящее время Плахотнюк готовит два серьезных "медийных удара": "Первый - в марте-апреле - против нас, чтобы уничтожить "Нашу партию". А второй, ближе к выборам, и будет направлен против Санду".