Плахотнюк: У кандидатов в депутаты потребуют справку о неподкупности

Кандидаты на парламентские выборы и ответственные государственные должности будут обязаны предъявить справку о неподкупности, выданную Национальным органом по неподкупности (НОН).

Об этом объявил сегодня в ходе брифинга для прессы председатель Демократической партии Молдовы (ДПМ) Влад Плахотнюк пишет moldpres.md.

Лидер демократов Влад Плахотнюк уточнил, что «от правительства потребовали разработать справку о неподкупности и улучшить механизм проверки неподкупности чиновников».

Депутат от ДПМ Сергей Сырбу отметил, что этот недавно зарегистрированный в парламенте законопроект, является продолжением выполнения обязательств Республики Молдова по борьбе с коррупцией, улучшению механизмов оценки неподкупности и выполнения рекомендаций Венецианской комиссии.

«Эти положения уже внесены в Кодекс о выборах, но для их эффективного применения необходимо развить механизмы и сопутствующее законодательство. Справка о неподкупности будет выдаваться НОН в течение 15 дней, и в ней будет содержаться следующая информация: имущество, конфискованное имущество, установленная несовместимость, конфликт интересов, запреты на определенные должности», - заявил Сырбу.

Также в ходе брифинга руководство ДПМ объявило о намерении выдвинуть инициативу в связи с механизмами продвижения женщин в политике. «Законопроект на эту тему будет разработан и зарегистрирован в парламенте депутатами от ДПМ. Это также связано с обязательствами по выполнению рекомендаций Венецианской комиссии и поспособствует обновлению политического класса. Этот механизм уже был включен в избирательное законодательство и будет проработан. Мы хотим, чтобы женщины активно занимались политикой», - заявил Сырбу.

Согласно инициативе, с целью внедрения смешанного голосования, был предложен механизм, с помощью которого женщины смогут собирать в два раза меньше подписей при выдвижении по одномандатному округу. Также, партиям, выдвигающим по одномандатным округам не менее 40% кандидатов-женщин, будет выделено на 10% больше субсидий.