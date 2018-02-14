Молдова может стать функциональным государством только через интеграцию в ЕС, Юрие Лянкэ

Республика Молдова может стать функциональным государством только через интеграцию в Европейский союз. Если будут сделаны необходимые реформы, в течение двух-трех лет было бы вполне реалистично, чтобы Молдова подала заявку о вступлении в ЕС, в условиях сохранения проевропейского правления. Заявление сделал вице-премьер по европейской интеграции Юрие Лянкэ.

В интервью для Timpul, вице-премьер сказал, что после выборов, когда будет сформировано, как он надеется, проевропейское большинство, будет сделана оценка, вместе с партнерами с Запада, реального срока подачи заявление о вступлении, чтобы сначала получить статус страны-кандидата, передает IPN.

В отношении кражи миллиарда Юрие Лянкэ сказал, что это болезненная тема. Банковская система не регулируется правительством, а Национальным банком, который имеет не только доступ к информации, но и обязанность проверять, предотвращать и вмешиваться. Есть и институты правопорядка, которые в момент появления системных проблем должны вмешаться. „Все, что я мог сделать (в то время, когда был премьером, пр. ред.), в строго личном плане, и коллеги из правительства по настоянию НБМ, было либо принять гарантии, либо подать в отставку на полгода раньше. Мы много думали по поводу этого решения. Но, если бы мы ушли тогда, возможно мы не добились бы безвизового режима и Соглашения об ассоциации и свободной торговле с ЕС. На Западе не говорили бы со страной, которая снова вступает в полный политический кризис”, - сказал Юрие Лянкэ.

В другом контексте Юрие Лянкэ отметил, что Европейская народная партия, которую он возглавляет, проголосовала вместе с ДПМ и ПСРМ за смешанную систему голосования, потому что это хороший способ, чтобы не дать социалистам получить контроль в парламенте после 2018 года. „После того, как мы все прошли через травму коммунистического правления, Молдова не может позволить себе, чтобы к власти пришла еще одна коммунистическая партия”. Юрие Лянкэ добавил, что в настоящее время президент Игорь Додон пытается запустить идею о том, что хочет дружить и с Востоком, и с Западом. „Я надеюсь, что граждане понимают, что Додон был искусственно раздутым шаром. Я надеюсь, что этот шар, называемый Додон-президент, лопнет”, - сказал Юрие Лянкэ.

Юрие Лянкэ надеется, что своими действиями на внутреннем и внешнем плане ему удастся вернуть гражданам веру в европейское будущее государства. До выборов, возможно, будет готов вступить в блок с Демократической партией. „Если мне кто-то скажет, что без ДПМ возможно создать проевропейскую парламентскую коалицию, я бы сказал, что это безответственный популизм. После 2009 года, любая мажоритарная проевропейская коалиция была с демократами в качестве партнеров”, - заявил председатель ЕНПМ.