Европарламент отменил летнее время

В странах Европейского союза год больше не будет делиться на зимнее и летнее время. Решением Европейского парламента переход на летнее время на уровне европейских государств отменяется.

Правительство Республики Молдова примет решение относительно своих дальнейших действий после того, как Совет Европы одобрит изменения, внесённые Европейским парламентом, сообщила Агентству IPN глава пресс-службы Министерства экономики и инфраструктуры.

Как пишет adevărul.ro, эта история началась в конце минувшего года, когда Литва попросила ЕС отказаться от летнего времени. Причина? Перевод часов дважды в год создаёт людям трудности, и у большинства он вызывает раздражение.

За резолюцию проголосовало большинство депутатов. Румыния и другие государства-члены ЕС должны будут принять её после того, как дадут своё согласие.