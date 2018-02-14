14 Февраля 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Второй фестиваль вина и музыки под землей - Underland
14.02.2018

Город-государство “Underland”, невидимый подземный город, разделенный на три квартала – Белого, Красного и Игристого вина в Cricova.

Единственный в мире подземный фестиваль вина и музыки Underland соберет в этом году более 30 фольклорных ансамблей и музыкантов, 50 артистов и 80 народных мастеров. Репетиции перед праздником, который снова пройдет в криковских подвалах, в самом разгаре. 

"У нас есть возможность заявить о себе, чтобы о нас услышало как можно больше людей" 

Министр культуры назвала необычный фестиваль хорошей возможностью для продвижения молдавских традиций и культуры виноделия. 

"Идея организаторов объединить всё это и представить туристам и жителям страны в рамках культурного фестиваля кажется очень удачной. Именно поэтому министерство поддерживает инициативу", - сказала министр образования, культуры и исследований Моника Бабук. 

В этом году на фестиваль съедутся участники из десяти стран. Для посетителей будут работать развлекательная и детская зоны. 

"Откроется офис Святого Валентина, где можно будет зарегистрировать брак всего на один день. Создадим жандармерию, которая займется слишком трезвыми гостями, а также теми, кто будет расхаживать с кислой миной", - сказал пиар-менеджер Виорел Барбэноуэ. 

Ещё один сюрприз - гастрономическая зона, где будут представлену, как молдавская, так и европейская кухни. 

"Будут работать три винодельческие школы. Посетители смогут попробовать традиционные блюда, например плацынды или кырнэцеи, а также необычные для наших мест улиток", - сказала менеджер комбината Cricova Родика Кэрунту.

Второй фестиваль вина и музыки Underland откроется 17 февраля. Входной билет стоит 250 леев.


 
Количество просмотров:
103
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.