Второй фестиваль вина и музыки под землей - Underland

Город-государство “Underland”, невидимый подземный город, разделенный на три квартала – Белого, Красного и Игристого вина в Cricova.

Единственный в мире подземный фестиваль вина и музыки Underland соберет в этом году более 30 фольклорных ансамблей и музыкантов, 50 артистов и 80 народных мастеров. Репетиции перед праздником, который снова пройдет в криковских подвалах, в самом разгаре.

"У нас есть возможность заявить о себе, чтобы о нас услышало как можно больше людей"

Министр культуры назвала необычный фестиваль хорошей возможностью для продвижения молдавских традиций и культуры виноделия.

"Идея организаторов объединить всё это и представить туристам и жителям страны в рамках культурного фестиваля кажется очень удачной. Именно поэтому министерство поддерживает инициативу", - сказала министр образования, культуры и исследований Моника Бабук.

В этом году на фестиваль съедутся участники из десяти стран. Для посетителей будут работать развлекательная и детская зоны.

"Откроется офис Святого Валентина, где можно будет зарегистрировать брак всего на один день. Создадим жандармерию, которая займется слишком трезвыми гостями, а также теми, кто будет расхаживать с кислой миной", - сказал пиар-менеджер Виорел Барбэноуэ.

Ещё один сюрприз - гастрономическая зона, где будут представлену, как молдавская, так и европейская кухни.

"Будут работать три винодельческие школы. Посетители смогут попробовать традиционные блюда, например плацынды или кырнэцеи, а также необычные для наших мест улиток", - сказала менеджер комбината Cricova Родика Кэрунту.

Второй фестиваль вина и музыки Underland откроется 17 февраля. Входной билет стоит 250 леев.