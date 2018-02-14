Глава разведки США: Если в Молдове правящая коалиция победит на выборах, настоящих реформ в стране все равно не будет!

Дэниел Коутс считает, что проевропейская власть, "если не потерпит поражение в ноябре, сохранит видимость реформ, избегая перемен"

Правящая коалиции Молдавии не собирается даже в случае победы на предстоящих в конце года выборах реализовывать подлинные реформы в республике, считает директор национальной разведки США Дэниел Коутс.

"Проевропейская правящая коалиция Молдавии, если не потерпит поражение на запланированных на ноябрь выборах, будет, вероятно, стремиться ограничить влияние России и сохранять видимость европейских реформ, избегая перемен, способных повредить удержанию ею власти", - говорится в тексте вступительного слова Коутса, подготовленного к слушаниям в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США, сообщает tass.ru.

На взгляд Коутса, нынешнее правительство в Кишиневе, скорее всего, приступит к имплементации соглашения об ассоциации между ЕС и Молдавией "против воли президента Игоря Додона, который открыто является пророссийским [политиком] и поддерживается Россией".

Переговоры об урегулировании в Приднестровье "будут продолжаться, но прогресс, вероятно, окажется ограничен мелкими вопросами", прогнозирует глава нацразведки США.

НИКИТА ЗВЕРЕВ