Без подорожаний никуда: на что в Молдове еще взвинтили цены

Единственное, что в Молдове происходит систематически и с завидной частотой, так это поднимают цены. Инфляция в январе этого года составила 6,5%.

Средний показатель роста потребительских цен по стране составил 0,4%. Это объясняется подорожанием продовольственных и непродовольственных товаров. Таковы данные Национального бюро статистики.

За месяц цены в республике взлетели на свежие фрукты, виноград, экзотические фрукты, капуста, сладкий перец, огурцы, баклажаны, томаты, лук, морковь, картофель, сало, сметану, творог.

Также подорожали топливо, предметы личной гигиены, кресла, электроприборы, электромонтажные инструменты, электроплиты, диваны, кровати, мебель для гостиной и спальни, а также кондиционеры, радиаторы, кухонная посуда, сигареты.

Повысились цены за аренду в студенческом общежитии Педагогического колледжа в Сороках. Кроме того, дороже стало обходиться ежемесячное содержание детей в яслях и детсадах, пассажирские авиаперевозки и гостиничные услуги.

Рост за год

Овощи — 27,4%;

Фрукты — 24,1%;

Вода и канализация — 22,2%;

Мясо, мясные изделия и консервы — 7,5%;

Централизованное отопление — 6,5%;

Обувь — 6,3%;

Одежда — 6,1%;

Жилищно-коммунальные услуги — 5,4%;

Молоко и молочная продукция — 3,6%;

Топливо — 2,7%;

Электроэнергия — 2,7%;

Хлеб — 1,1%.

Что-то вообще может дешеветь?

Рост цен происходит так часто, что люди не успевают за изменениями. Совсем недавно объявили о подорожании бензина, затем сообщили о пересмотре в сторону повышения раценокна ОСАГО и «Зеленую карту».

Впрочем, наравне с ростом цен регистрируется и их спад на некоторые товары и услуги. Согласно статистике, за месяц подешевели чеснок, яйца, цитрусовые, тыква, крупы, растительное масло, грибы, мясо, мясная продукция и консервы, а также сахарный песок.

Несколько упали в цене лекарства, автомобили, телефоны, фотоаппараты, каменный уголь, зимние мужские и женские куртки и обувь, ковры, холодильники и морозильники, бытовая химия, бутилированный газ. Дешевле стали обходиться заграничные туристические услуги, железнодорожные пассажирские перевозки, а также электричество (из-за слияния предприятий «RED Nord» и «RED Nord-Vest».