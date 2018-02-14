Без подорожаний никуда: на что в Молдове еще взвинтили цены

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Экономика
Единственное, что в Молдове происходит систематически и с завидной частотой, так это поднимают цены. Инфляция в январе этого года составила 6,5%.
Средний показатель роста потребительских цен по стране составил 0,4%. Это объясняется подорожанием продовольственных и непродовольственных товаров. Таковы данные Национального бюро статистики.
За месяц цены в республике взлетели на свежие фрукты, виноград, экзотические фрукты, капуста, сладкий перец, огурцы, баклажаны, томаты, лук, морковь, картофель, сало, сметану, творог.
Повысились цены за аренду в студенческом общежитии Педагогического колледжа в Сороках. Кроме того, дороже стало обходиться ежемесячное содержание детей в яслях и детсадах, пассажирские авиаперевозки и гостиничные услуги.
Рост за год
Что-то вообще может дешеветь?
Рост цен происходит так часто, что люди не успевают за изменениями. Совсем недавно объявили о подорожании бензина, затем сообщили о пересмотре в сторону повышения раценокна ОСАГО и «Зеленую карту».
Впрочем, наравне с ростом цен регистрируется и их спад на некоторые товары и услуги. Согласно статистике, за месяц подешевели чеснок, яйца, цитрусовые, тыква, крупы, растительное масло, грибы, мясо, мясная продукция и консервы, а также сахарный песок.
Несколько упали в цене лекарства, автомобили, телефоны, фотоаппараты, каменный уголь, зимние мужские и женские куртки и обувь, ковры, холодильники и морозильники, бытовая химия, бутилированный газ. Дешевле стали обходиться заграничные туристические услуги, железнодорожные пассажирские перевозки, а также электричество (из-за слияния предприятий «RED Nord» и «RED Nord-Vest».
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