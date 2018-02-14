Запрет «российской пропаганды» в Молдове: Под раздачу должны теперь попасть фигурное катание и хоккей Олимпиады-2018?

Выясняем, кто больше всех пострадал от нового закона, который запретил российские аналитические телепередачи

Вот кого наказали те, кто решил, что граждане Молдовы не должны видеть и слышать российской пропаганды? Кто пострадал больше всех из-за запрета новостей и аналитических программ российского ТВ? Пенсионеры наши пострадали, самая беззащитная часть общества!

Ладно, мы, молодые и нестарые, включили компьютер, открыли ноутбуки, смотри себе все, что душа пожелает, самую изощренную «российскую пропаганду»! Без проблем и опасения! А у большинства наших стариков из современных технологий разве что допотопная «Nokia», да и то не у всех. Телевизор — единственная отдушина, единственная ниточка, позволяющая держать связь с внешним миром. Моя мама, например, всегда держит телевизор на кухне включенным, целый день первый канал смотрит, ни одного политического ток-шоу не пропускает. И что же ей теперь смотреть? «Da sau Nu”? Так этот выпуск в прошлое воскресенье раза три уже показали, лица участников успели родными стать! Все их реплики наизусть знаем!

Сегодня позвонила мне другая соседка, тоже на пенсии. В панике звонит: «Что же делать?! Посоветуй! Может, какую тарелку купить или декодер какой?!» Третья знакомая пенсионерка вознамерилась ноутбук купить, wi-fi провести. Не желает она оставаться без «тлетворного влияния российской пропаганды». Привыкла уже к ней.

Мне вот еще что интересно. Кабельные операторы заманивают в свои сети клиентов самым разнообразным ассортиментом каналов российского ТВ. Чем больше каналов, тем больше клиентов. Такая вот закономерность. Получается, что услуга оказывается не в полном объеме, за что мы, в таком случае, денежки платим? Честно тогда пишите — не Первый канал, а Половина Первого канала. Конечно, операторы могут кивать на форс-мажор, наверняка, это в контракте оговаривается, но нам с вами от этого не легче.

Если исходить из логики борцов с «российской пропагандой», надо запретить показ из Южной Кореи женского фигурного катания и хоккея (россияне тут фавориты). Выиграют олимпийское «золото» фигуристки Алина Загитова или Женя Медведева, победит в отсутствие звезд НХЛ «Красная машина» — это же российская пропаганда. Не могут россияне без допинга выигрывать!

Или чемпионат мира по футболу, который летом пройдет в России. Комментаторам молдавским придется ведь как-то реагировать на его прекрасную организацию (а россияне здорово проведут главный форум четырехлетия, в этом сомнений нет!), а как это сделать? Это же российская пропаганда! Дилемма…

ЛЕОНИД РЯБКОВ