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Происшествия
Подробности МВД Приднестровья: бендерский стрелок устроил кровавую бойню в день своего юбилея
14.02.2018

За пару часов до стрельбы он совершил ДТП и скрылся с места аварии

Мы уже сообщали о задержании бендерского стрелка, устроившего кровавую бойню сегодня вечером в городе. Пресс-служба МВД Приднестровья только что сообщило подробности.

В День своего 65-летия житель Бендер устроил стрельбу в микрорайоне Борисовка. Уже известно, что мужчина совершил ДТП, а после скрылся с места происшествия.

Отъехав примерно на 200 метров, виновник аварии остановился, увидев прохожих, которые, предположительно, предложили ему свою помощь. Но внезапно между мужчинами возник конфликт. В качестве аргумента для отстаивания собственной правоты 65-летний бендерчанин применил помповое ружье, выстрелив в одного из оппонентов (впоследствии раненый скончался в больнице).

Тревожное сообщение поступило в дежурную часть УВД г. Бендеры около семи часов вечера. Выехавшие на место происшествия сотрудники вневедомственной охраны столкнулись с вооруженным сопротивлением. Пытаясь скрыться, подозреваемый начал прицельно стрелять в стражей порядка, после чего забаррикадировался в полуподвальном помещении жилого дома. Туда были направлены милицейские экипажи и следственно-оперативная группа. Во избежание жертв прилегающую территорию оцепили, движение транспорта остановили. На уговоры прекратить противоправные действия и сдаться – мужчина не реагировал.

К месту происшествия прибыли спецподразделение МВД и министр внутренних дел. Руслан Мова лично вёл переговоры со злоумышленником. Спустя два часа было принято решение приступить к захвату вооруженного преступника. Спецоперация прошла успешно. Никто не пострадал.

В настоящий момент задержанный находится в УВД Бендер, даёт показания. Что стало причиной неадекватного поведения мужчины в день его юбилея – предстоит выяснить следствию.

НИКИТА ЗВЕРЕВ


 
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