ТОП-10 запутанных историй любви молдавских випов: Служебные романы, тайные венчания и мюзикл вместо свадьбы

Накануне Дня всех влюбленных мы решили узнать, может ли супружеская жизнь известных людей быть счастливой, а заодно нашли редкие фото молодоженов.

Большая часть мира с нетерпением ждет 14 февраля, чтобы отметить самый романтичный праздник — День всех влюбленных. Мы решили проследить за молдавскими випами, которые счастливы в браке, и вспомнить, как они выглядели в день своей свадьбы.

Игорь и Галина Додон: «В Центральном парке, у фонтана, она ответила мне «да»!

Президент Молдовы Игорь Додон свадьбу сыграл 29 августа 1999 года.

Познакомился он с женой в родном для них Аграрном университете. Живя в одном общежитии, молодые люди приглядывались друг к другу. На одной из студенческих свадеб поняли, что их симпатия взаимна.

Игорь и Галина Додон

Так первокурсница Галя и третьекурсник Игорь стали парой. Повстречавшись целых 5 лет, они решили пожениться. При каких обстоятельствах произошло предложение руки и сердца, «Комсомолке» рассказал лично Игорь Додон:

- Так получилось, что с Галиной мы очень часто назначали свидания в Центральном парке. Это было знаковое место для нашей пары. Решил, что нет лучшего места в Кишинёве, где можно сделать ей официальное предложение. Я очень волновался, когда произносил эти сокровенные слова. К счастью, Галя сразу же согласилась стать моей женой. Мы сыграли свадьбу в селе у моих родителей, в самом живописном месте Молдовы - в Садово. За все эти годы я никогда не пожалел о сделанном когда-то выборе!

За это время супруга Галина подарила ему троих сыновей — Богдана, Влада и Николая.

Сергей и Инна Сырбу: Предложение на высоте

Депутат Сергей Сырбу и журналистка Инна Вережан решили соединить свои судьбы летом 2013 года. Молодая женщина рассказала, что встретила своего суженого в коридоре парламента.

Сергей и Инна Сырбу

- Когда я увидел ее в зоне для гостей, сразу сказал себе: эта женщина будет моей! - уверяет Сергей Сырбу.

Инна сказала, что инициативу проявил Сергей, однако не напрямую, а при помощи социальных сетей: «Мне пришло сообщение на Facebook, он написал: «С тех пор, как тебя увидел, потерял спокойствие, ты украла мое спокойствие, что ты натворила?!».

Долго тянуть с браком политик не стал.

- Предложение я сделал 26 декабря на высоте 3850 метров. Мне было очень тяжело, было минус 20 градусов, у меня дрожали окоченевшие от холода руки, - но я сделал это, и ни о чем не жалею! - признается политик.

Вячеслав и Ирина Ионицэ: Жене пришлось из-за меня уволиться

Бывший депутат Вячеслав Ионицэ женился в 1994 году, с Ириной у него двое дочерей.

- Я познакомился с ней, когда мы оба работали в IDIS VIITORUL. Мы стали первой парой, которая поженилась, так сказать, на рабочем месте, - рассказал Вячеслав Ионицэ.

Вячеслав и Ирина Ионицэ

Кроме того, его жена работала в Академии экономических знаний, где он преподавал, будучи уже доцентом.

- А она была ассистентом. Но вы знаете, в Молдове ведь все в курсе о проблеме «кумэтризма», и никому не объяснишь, что сначала мы работали вместе, а потом я предложил ей руку и сердце. Мы работали вместе до 2005 года. После рождения дочери мы решили, что наши пути по работе должны разойтись. Я предложил, чтобы она ушла из IDIS VIITORUL, и она также перешла с кафедры социального менеджмента на кафедру маркетинга. Там как раз нужны были преподаватели, которые могут преподавать на английском. То есть мы остались в академии, но на разных кафедрах, - рассказал Вячеслав Ионицэ.

В день десятилетия совместной жизни политик признался, что у него всего одна мечта — пусть все и дальше будет хорошо!

Александр и Анжелина Тэнасе: «Мы познакомились на дне рождения, который и стал отсчётом нашей любви!»

Эту пару свёл румынский город Яссы в начале 90-х. Александр учился здесь на юридическом, Анжелина — на медицинском. Студенты из Молдовы тесно общались друг с другом. Непременной традицией было шумной толпой отмечать дни рождения. Однажды на такой памятный для Анжелины праздник в компании её друзей и с большим букетом красных роз пришёл незнакомый молодой человек - будущий председатель Конституционного суда — Александр Тэнасе. Эрудированный молодой человек быстро завоевал внимание именинницы, так начался головокружительный роман, который вскоре закончился свадьбой.

Александр и Анжелина Тэнасе

- Я пригласил Анжелину на ужин в шикарный ресторан. Было и красивое кольцо, и роскошный букет её любимых роз... В этой очень романтической обстановке я попросил её стать моей женой, и она ответила согласием. Свадьбу мы сыграли в Кишинёве в 1993 году. Фотографии с торжества не очень получились, но мы уверены, что это не имеет значения, ведь мы сумели сохранить и пронести нашу любовь через годы!

Ксения Дели и Оссама Фатхи Рабах Аль-Шариф

Свадьба 26-летней модели Ксении Дели и 62-летнего миллионера наделала много шуму. Фотографии с греческой свадьбы, которая прошла на острове Санторини, облетели не только молдавские СМИ, Ксения и ее друзья активно публиковали фото в соцсетях.

Ксения Дели и Оссама Фатхи Рабах Аль-Шариф

Церемония бракосочетания прошла на греческом острове Санторини, в деревне Пиргос, на винной ферме Santo Wines.

Место свадьбы выбирала невеста, жениху же только оставалось выписать чек на один миллион евро – именно во столько обошлось бракосочетание.

В соцсетях Ксения резко высказалась в адрес тех, кто указал девушке на разницу в возрасте:

- Главное, что моя семья и мои настоящие друзья счастливы! А по поводу того, какой пример я подаю другим девочкам... Мне кажется, я достаточно сделала, чтобы доказать: из нашей дыры можно выбраться и стать кем-то! Может, хватит возлагать на меня ответственность за всех девочек Молдовы?! Поднимите свои задницы с диванов и сделайте что-то. Покажите пример!

Евгений Шевчук и Нина Штански

Свадьба бывшего лидера левобережья Евгения Шевчука с главой МИД Приднестровья Ниной Штански стала самым обсуждаемым событием 2015 года. Обвенчались они тайно. Везде в прессе анонсировалась субботняя свадьба, и ничего о пятничном венчании. Между тем на официальном сайте Шевчука появились скупые две строчки от пресс-службы:

«18 сентября текущего года состоялась церемония венчания Евгения Шевчука и Нины Штански. Обряд совершен в соответствии с канонами православия в церкви одного из отдаленных сел Каменского района Приднестровья».

Евгений Шевчук и Нина Штански

Об их отношениях многие догадывались, но до свадьбы точно никто ничего не знал. А в январе 2016 у пары родилась дочь Софья.

Алексей и Валентина Булига: «Будущий муж уступил мне место в автобусе»

После успешной сдачи зимней сессии в Кишиневском мединституте Валентина Булига как-то возвращалась домой к родителям. В переполненном автобусе она поймала на себе взгляд незнакомого парня, который встал и уступил ей своё место. Тогда им так и не удалось познакомиться, но через несколько дней, участвуя в фестивале в родном селе Рисипены, молодые люди узнали друг друга. Вначале завели дружеские отношения, а потом стали встречаться.

Алексей и Валентина Булига

Через год с небольшим после знакомства молодой человек сделал Валентине предложение.

Павел Парфени и Юлиана Скутару

Известный певец Паша Парфени со своей теперь уже супругой, Юлианой Скутару превратили свою свадьбу в настоящее представление.

- Мюзиклом это назвать сложно, нужны мощные декорации, но какие-то элементы этого жанра были, - рассказал Паша Парфени. – Назвали мы 15-минутное выступление Love story («История любви»). Был симфонический оркестр, около 30-ти человек, шоу-балет. Слова и музыку мы писали вместе с Юлианой, вместе и исполняли.

Павел Парфени и Юлиана Скутару

Вообще, свадьба у Паши была громкой. Настроение, декор, атмосфера – в стиле «звездной ночи».

Алина Зотя и Влад Дурня

Депутат от Либеральной партии Алина Зотя в прошлом году вышла замуж за Влада Дурня. Ее супругом стал бывший вице-председатель Организации бессарабских студентов в Румынии.

Алина Зотя и Влад Дурня

Влад Дурня сделал Алине Зотя предложение в 2016 году на дне рождения девушки.

Свадьба проходила в одном из роскошных ресторанов столицы, среди гостей было множество либералов и унионистов. А вот фамилию мужа Алина взять отказалась.

Илан Шор и Жасмин

Нынешний мэр Оргеева Илан Шор и певица Жасмин сыграли свадьбу осенью 2011 года.

Илан Шор и Жасмин

Это уже второй брак Сары Семендуевой (настоящее имя Жасмин). После первого брака, с побоями и громким разводом, Жасмин не торопилась второй раз под венец, пока несколько лет назад на частной вечеринке в Москве не встретила Илана Шора.

У пары уже есть двое детей - дочь Маргарита и сын Мирон, названный в честь отца Илана Шора.

ЛИДИЯ ТКАЧ