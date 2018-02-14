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Общество
Самый романтичный день в году: как мужчины уже с вечера готовились поздравить своих любимых
14.02.2018

Накануне вечером на цветочном рынке "Каля Басарабией" был наплыв покупателей. В основном, мужчин, решивших сделать подарок любимым ко Дню Святого Валентина уже в полночь. 

"Это красивый праздник. Мы молоды, по-настоящему любим друг друга, и я считаю, что жена, подарившая мне двоих детей, заслуживает цветов."

"Я очень люблю жену, поэтому пришел купить красивые цветы и подарить моей дорогой женщине."

Некоторые покупатели пришли за букетами заранее, чтобы не стоять в очередях в праздничный день. К тому же и цены на цветочном рынке, чем ближе к ночи, тем привлекательнее. 

"Цены доступные. И ниже, чем в предыдущие годы". 

А вот продавцы жалуются: говорят покупателей стало меньше. 

"Продажи в этом году очень плохие."

Розы продавали в канун Дня влюбленных по 30-50 леев, тюльпаны по 10-15 леев.


 
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