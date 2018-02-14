Самый романтичный день в году: как мужчины уже с вечера готовились поздравить своих любимых

|
|
...
|
Общество
Накануне вечером на цветочном рынке "Каля Басарабией" был наплыв покупателей. В основном, мужчин, решивших сделать подарок любимым ко Дню Святого Валентина уже в полночь.
"Это красивый праздник. Мы молоды, по-настоящему любим друг друга, и я считаю, что жена, подарившая мне двоих детей, заслуживает цветов."
"Я очень люблю жену, поэтому пришел купить красивые цветы и подарить моей дорогой женщине."
Некоторые покупатели пришли за букетами заранее, чтобы не стоять в очередях в праздничный день. К тому же и цены на цветочном рынке, чем ближе к ночи, тем привлекательнее.
"Цены доступные. И ниже, чем в предыдущие годы".
А вот продавцы жалуются: говорят покупателей стало меньше.
"Продажи в этом году очень плохие."
Розы продавали в канун Дня влюбленных по 30-50 леев, тюльпаны по 10-15 леев.
Обсуждение новости
|