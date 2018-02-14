Ионицэ: Сертификация неподкупности - хорошая вещь

Получение справки о неподкупности будущими кандидатами на выборные государственные должности является хорошей идеей, но для этого должны применяться стандарты качества.

Такое мнение высказал экономический эксперт Вячеслав Ионицэ в эфире передачи „Fabrika” на телеканале Publika TV, передаёт IPN.

По его словам, если выдающее справку учреждение не прошло всех надлежащих процедур, получив статус общепризнанного, если люди ему не доверяют, то мы рискуем превратить некоторые вещи в посмешище. Как утверждает Вячеслав Ионицэ, существует стандарт под названием ISO 37000, который следует внедрить в Молдове для борьбы с коррупцией. „Выдача справки о неподкупности – дело хорошее, но вопрос в том, не может ли эта идея быть понята в канун выборов как возможность политического вмешательства?”, - говорит эксперт.

Менеджер Сети женщин за демократию в Молдове Эрика Зучек заявила, что справка о неподкупности придаст дополнительную ценность честности тех, кто желает баллотироваться на выборные и руководящие должности. „Молдавская политика считается грязной из-за того, что граждане считают, что политикой занимаются люди с неблагоприятной репутацией”, - отметила Эрика Зучек. По её словам, Венецианская комиссия рекомендовала внедрить дополнительный метод „очистки” имиджа молдавской политики в виде этих справок о неподкупности.

Во вторник, 13 февраля, лидер ДПМ Владимир Плахотнюк объявил о том, что им подготовлен законопроект, согласно которому будущие кандидаты на публичные выборные должности должны будут получать справку о неподкупности.