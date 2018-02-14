Тирасполь собирается говорить с Кишиневом на равных

Завтра Молдова и Приднестровье проведут переговоры тет-а-тет: посредники урегулирования приднестровского конфликта в них участвовать не будут.

Спикер Верховного совета Приднестровья Александр Щерба сказал «НГ», что переговоры пройдут в условиях равенства сторон. Политический статус, без определения которого конфликт не считается урегулированным, обсуждаться не будет.

Щерба отметил, что статус определен на референдуме 2006 года: большинство жителей проголосовали тогда за независимость Приднестровской республики.

Вице-премьер по реинтеграции Республики Молдова (РМ) Кристина Лесник встретится с делегацией Приднестровья 15 февраля в Кишиневе.

Это первые переговоры Лесник в качестве представителя правительства РМ по Приднестровью. Кишиневские СМИ сообщают, что во время встречи стороны намерены подписать согласованное сторонами протокольное решение по вопросам взаимодействия в сфере ветеринарии, карантина и защиты растений. К переговорам по урегулированию приднестровского конфликта обещает присоединиться официальный представитель действующего председателя ОБСЕ Франко Фраттини. По крайней мере, как сообщило агентство Moldpres, Кристина Лесник провела телефонный разговор с Франко Фраттини, и он подтвердил, что в первой декаде марта совершит официальный визит в РМ для проведения консультаций по мерам, которые предстоит запланировать и реализовать на протяжении 2018 года.

Напомним, в 2018 году председательствовать в ОБСЕ будет Италия. Итальянцы возлагают большие надежды на переговоры по урегулированию приднестровского конфликта, руководствуясь тем, что в регионе уже четверть века – мир, а стороны ведут прямой диалог, чего не скажешь, например, об Украине и ее восточном регионе. Однако каждая из сторон понимает урегулирование по-своему.

Накануне президент РМ Игорь Додон заявил, что власти Приднестровья проводят недальновидную политику, направленную на нежелание менять ситуацию в регионе. «Это попытка сделать все возможное, чтобы ничего не поменялось. Получать деньги от России, не платить за газ, давать своим предприятиям газ подешевле, чем остальным», – заявил Додон интернет-телеканалу «Днестр ТВ». «У меня вообще иногда складывается впечатление, что некоторые на левом берегу были бы рады, чтобы в Молдове было прорумынское правительство, пронатовское. Потому что в этом случае легче просить денег, не идти на какие-то договоренности, исключить перспективу сохранения у нас общей страны», – подчеркнул Додон. «Если Молдова потеряет свой суверенитет, то Приднестровье не выживет», – заключил молдавский президент.

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский на расширенном заседании МИД непризнанной республики на днях сообщил, что регион намерен «выстраивать добрососедские отношения и с Молдовой, и с Украиной». При этом он отметил, что по-прежнему стратегическим партнером Приднестровья является Россия. Но добрососедские отношения выстраивают с чужой страной, а Приднестровье де-юре остается частью РМ. Правда, Вадим Красносельский не раз заявлял, что Приднестровье уже добилось независимости за 25 лет самостоятельной жизни. А признание этого факта – «всего лишь технический вопрос, который, когда придет время, будет решен», заверил «НГ» приднестровский лидер. В то же время Красносельский считает, что переговоры с Кишиневом нужны: есть ряд вопросов, решение которых облегчит жизнь людей на двух берегах Днестра.

«Некоторые политики заявляют, что стоит разморозить конфликты в Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии, Нагорном Карабахе, в других регионах. Мы же считаем, что конфликт должен быть заморожен, а размораживать надо добрососедские отношения между бывшими конфликтующими сторонами, искать компромиссы и решать вопросы на благо людей. Поэтому те политики, которые кричат о размораживании конфликтов – это политики войны. Мы же – политики мира», – сказал Красносельский на заседании МИДа.

Верховный совет поддерживает линию Красносельского. Спикер приднестровского парламента Александр Щерба сказал «НГ», что переговоры нужны и они будут проводиться «с соблюдением принципа равенства сторон». Относительно политического статуса Приднестровья, который не обсуждается на переговорах, Щерба отметил, что Верховный совет строит свою работу в соответствии «с волей народа, высказанной на референдуме в 2006 году». Известно, что тогда большинство жителей региона высказались за независимость Приднестровья с последующей интеграцией с РФ. Александр Щерба уточнил, что Приднестровье хотело бы участвовать в интеграционных процессах в рамках Таможенного и Евразийского экономического союзов. При этом он обратил внимание на процессы в рамках Евросоюза, «где много интересного».

Но в Кишиневе не все считают, что переговоры с Тирасполем надо вести на равных. Наоборот, так делать не надо, считает бывший посол РМ в Румынии и Бельгии Юрие Реницэ. На пресс-конференции он отметил, что «Кишинев должен играть главную роль в переговорном процессе, именно на нем лежит ответственность за окончательное разрешение конфликта», сообщает агентство Infotag. «Последние события свидетельствуют об ухудшении ситуации в процессе реинтеграции РМ – речь идет об уступках молдавской стороны, в том числе закрепленных в Венском протоколе заявлениях представителей непризнанной ПМР на международных площадках об особом статусе региона, фиаско молдавских представителей в ООН, связанное с вопросом нахождения российских войск в РМ», – подчеркнул дипломат.

Политолог, программный директор Института публичной политики (IPP) Оазу Нантой уверен: «Для решения конфликта позиция РМ должна исходить из абсолютной незаконности нахождения российских войск в Молдове и соответственно их немедленной эвакуации, а также невозможности признания за Приднестровьем какого-либо особого статуса». По его мнению, «пока Молдова не обладает четким видением урегулирования, однако власти должны понимать, что без разрешения конфликта у РМ нет шансов на европейское будущее». Директор Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Игорь Мунтяну считает, что «Молдове необходимо укреплять связи с НАТО, чтобы предотвратить прямую угрозу со стороны России».