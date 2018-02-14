Евгений Собор: ДПМ - партия, которая покупает и продает опиум

Евгений СОБОР

Чем-то неуловимо знакомым отдает стиль работы партии, которая претендует на звание «ума, чести и совести Молдовы». Главное для Демпартии, надстройки олигархического режима, - властвовать, и чем дальше, тем лучше, успеть нахапать и обогатиться. Мантра, спасательный круг и последняя надежда ДПМ – европеизм, который партия превратила в религию, в «опиум» для народа.

Демократы не стесняются признавать, что дела с реформами, мягко говоря, хреноватые. Европа объявила, что Молдова не входит в число стран - кандидатов на вступление в ЕС, и до 2025 года ей ничего не светит. Однако эти сигналы не тревожат партию и её детище – олигархический режим. Кишинев продолжает имитировать приверженность европейским ценностям с фигой в кармане.

Поток пустой, стерильной пропаганды льётся как из рога изобилия: мы – евроинтеграторы, оппозиция – ничто. В лучших традициях доктора Геббельса происходит зомбирование обывателя с целью довести до коматозного состояния, в котором он примет правила «палаты номер шесть». Но пока что народ ассоциирует вывеску «Демпартия» с авторитарным произволом и обкрадыванием страны, понимая, что ДПМ подмяла под себя Конституцию, превратила её в «служанку» правящего режима.

А старшему поколению всё это напоминает времена хрущёвского волюнтаризма. Вспомним навязанный Хрущёвым «ускоренный коммунизм» - разве не похоже на навязанное ДПМ «проевропейское ускорение»? И в том, и в другом случаях тоталитаризм, волюнтаризм, ложь, манипулирование народным сознанием задушили реальность.

Все повторяется – и вот, из-за дефицита креатива, «гиганты мысли» решили раскрутить хрущёвскую доктрину. Но Хрущёв верил в победу коммунизма, а верят ли в ДПМ «победоносной идеологии евроинтеграции», переносимой в Конституцию? Которая, кстати, запрещает навязывание обществу партийной или иной идеологии... Вот такие гримасы истории: одни канонизировали коммунизм, другие - европеизм. Наследники неосталинизма, используя парламент и Конституционный суд, подгоняют под свои интересы судьбу народа и страны.

Но есть у меня «евросомнения». Мы живем в замороженном времени. Ничего не меняется. Олигархическая система все так же несовместима с ценностями ЕС. Об этом нам говорят в Брюсселе, но по возвращении Юрие Лянкэ все так же талдычит, что Европа в наших объятиях. А между тем речь идет не о европеизме, а о чистой воды европопулизме, примитивном и провинциальном. И всё это – чтобы оглушить избирателя и заставить проголосовать.

Власть готова повторять и другие мантры. При ней, оказывается, лучше стали жить учителя, врачи, пенсионеры. О росте инфляции и налогов молчат. Готовят сюрприз: правительство заставит НАРЭ снизить цены на газ, и это после того, как мы в течение нескольких лет оплачивали его по грабительским расценкам. Но главная забота о гражданах – многочисленные «реформы», которые на самом деле приводят к очередному затягиванию поясов.

Почему же Демпартия выбрала такую тактику подготовки к выборам-2018?

Ради власти византийская императрица ослепила своего сына, ради власти Ирод убил сыновей, а Екатерина II – мужа. Ради власти каждый новый турецкий султан истреблял всех своих братьев. Слава Богу, наша власть пока не использует такие методы. Зато в ходу другие.

Американский автомагнат Генри Форд говаривал: политика – как автомобиль, без горючего может двигаться только вниз. Горючим на выборах-2018 для ДПМ станут, разумеется, деньги. Большие деньги. Ибо на кону – власть. А она, как подметил канадский журналист Ричард Нудем, это «наркотик, без которого политики не могут жить и который они покупают у избирателей на деньги самих избирателей».

Как известно, всё в Молдове имеет свою цену, а поэтому всё продаётся и всё покупается. Лидер коммунистов Владимир Воронин оценил «покупку» демократами депутатов-коммунистов в 5 миллионов евро. Виорел Чиботару, лидер ЛДПМ, пока цену не называет. Но это неважно. Главное – власть, золотая рыбка, которую ни за что не хочется терять. Режим не пожалеет «горючего», чтобы сохранить доступ к кормушке и свой статус «хозяин страны». Налицо – феномен «политического потребителя». И первый шаг уже сделан: избирательные участки раскроены по воле «руководящей партии» и её хозяина Владимира Наполеоновича.

Нас ожидают и другие новые сценарии. На днях услышал такую вроде шутку: силовые структуры, министерства и ведомства впервые в истории Молдовы идут на выборы самостоятельным блоком. Шутка ли это - покажет время. Если власть навязывает народу свою волю, свою политическую мораль, это означает возврат в «мягкий неототалитаризм» под маской демократии. Но у людей появилась осознанная потребность быть свободными хозяевами своей страны, без «партийной Конституции», «гибридной демократии» и ползучего волюнтаризма хрущёвского розлива.

Где же здоровые силы Демпартии, которые, как казалось, могли это понять? Они возвели плебейское холуйство в ранг «партийной демократии». Отсюда и такая востребованность в перебежчиках, за мзду страстно готовых служить хозяину. Отсюда и символ сказать «свободомыслия» в духе «европейских ценностей», к которым Демпартия рвётся всем колхозом.

А напоследок оглашаю эксклюзивную новость. Ходят упорные слухи о том, что после выборов-2018 на красивом и дорогом новом офисе Демпартии появится мемориальная доска. На ней будет высечено золотом: «В этом здании правила страной в 2009-2018 годах Демократическая партия Молдовы».

Всё имеет своё начало и свой конец.