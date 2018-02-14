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Экономика
Объем безналичных операций по банковским картам в Молдове растет
14.02.2018

Граждане Молдовы по-прежнему предпочитают в основном использовать банковские карточки для снятия наличных денег, а не для безналичных платежей.
Однако тенденция динамичного роста объема последних операций продолжается, и их доля в общем объеме постепенно растет, передает Noi.md.

По данным Нацбанка Молдовы, в частности, объем сделок с банковскими картами, выпущенными в Молдове, в 2017 г. составил 44 млрд. 895,2 млн. леев, увеличившись на 17,1%, в сравнении с предыдущим годом.

При этом, объем снятых наличных с таких банковских карт повысился на 14,1% - до 40 млрд. 048 млн. леев, а объем безналичных платежей по ним вырос на 49% - до 4 млрд. 847,2 млн. леев.

За тот же период объем сделок, осуществленных за рубежом по банковским картам, эмитированным в Молдове, увеличился на 19,7% - до 4 млрд. 703,8 млн. леев. Однако здесь наблюдается обратная тенденция. За границей молдавские граждане больше используют карточки для безналичных платежей, чем для снятия наличных, учитывая большие комиссионные.


 
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