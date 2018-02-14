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Общество
«Ворота города» будут отремонтированы
14.02.2018

Муниципалитет выделит деньги на покраску «Ворот города». Об этом сообщила врио генпримара Кишинева Сильвия Раду в интервью новостному порталу Noi.md.
«У нас будут новые «Ворота». Мы пересмотрим бюджет, выделим деньги на их покраску», – отметила Раду.

Исполняющая обязанности примара заверила нас в том, что решит вопрос о приведении в нормальное состояние гостиницы «Националь» и кинотеатра «Искра», которые портят вид города.

«Гостиница «Националь» управляется не муниципалитетом. Насколько мне известно, Правительство разработало решение по ней. Кинотеатр «Искра» также является  частной собственностью. Я интересовалась у его  владельца, что он собирается делать, потому что нельзя мириться с нынешним его состоянием стройплощадки. Не исключено, что на этом месте начнется строительство офисного здания. На месте Республиканского стадиона, находящегося в управлении Правительства, насколько я знаю, планируется создать небольшой парк», – подчеркнула Раду.

По ее словам, Кишиневу нужно больше парковых и хорошо оборудованных зон отдыха.

«Мы должны сделать наш белый город, цветок из камня, красивым, где будут бить фонтаны, расцветать цветы и в первую очередь будет чисто. В столице должна протекать динамичная культурная жизнь,  чтобы туристы хотели посещать ее. Люди должны гордиться своим городом и не стремиться уезжать из него», – добавила она.


 
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