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Киртоакэ считает, что его не выпустят до выборов
14.02.2018

Адвокаты отстраненного от должности примара Дорина Киртоакэ потребовали отвода судьи и прокурора в ходе рассмотрения дела о платных парковках, в котором примар подозревается в пассивной коррупции. Заседание, запланированное на 14 февраля, было прервано для изучения заявления об отводе.

Киртоакэ заявил журналистам, что прокурор вновь представил выборочно некоторые доказательства, собранные в 2015 году, хотя 9 февраля судья попросил прокурора представить все материалы. Он отметил, что, поскольку обвиняемый не может ознакомиться со всеми материалами дела, ему не обеспечено право на защиту, и судебное разбирательство не может дальше продолжаться.

Киртоакэ добавил, что прокурор утверждает, что генпримар не фигурирует в деле о мошенничествах с аукционом: "Должно быть завершено уголовное преследование по делу с фальсификацией торгов, чтобы увидеть, кто и какую роль сыграл, и тогда мы все появимся на скамье подсудимых. Но не обвиняемые в этом деле вызываются сюда в качестве свидетелей. Не могут быть названы пособники свидетелями, тем более, что прокурор говорит, что я не имели никакого отношения к этому делу".

Прокурор Думитру Робу сказал, что заявления об отводе прокурора и судьи являются неправомерными намерениями адвокатов и подсудимого затянуть переход к рассмотрению дела по существу. „Сегодня мы должны были рассмотреть уголовное дел по существу и заслушать Гамрецкого, однако защита потребовала отвода как прокурора, так и судьи, незаконно и недобросовестно, без каких-либо оснований, предусмотренных уголовной процедурой"\

Дорин Киртоакэ считает, что главная цель следствия - "дотянуть" до мая 2019 г., очередных выборов в местные органы самоуправления. Об этом он сказал в среду после заседания суда Буюкань, комментируя итоги полуторачасовых слушаний по его делу за закрытыми дверями.

Как передает агентство "ИНФОТАГ", он считает, что дело против него инспирировано определенными политическими силами в РМ по аналогии с преследованием в России политика Алексея Навального.

"Сегодня прокурор предоставил выборочные показания, так называемых, свидетелей по моему делу Нистора Грозаву и Игоря Гамрецкого. Они являются частью материалов уголовного дела от платных парковках июля 2017 г. Я прямо указал на это нарушение суду и факт отсутствия в суде собственно свидетелей. Приводят выдержки их показаний. На мое замечание на этот счет прокурор сообщил, что я в деле о парковках не фигурирую... Тогда по какому поводу против меня возбуждено уголовное дело?", - недоумевает либерал.

В его понимании, отсутствие открытых слушаний по делу против него также неправомочно.

"Мне предъявляются абсурдные обвинения, шитые белыми нитками. В Молдове грубо нарушаются права местной администрации центральными властями, потому как в Европе ни один мэр не был бы отстранен от своих обязанностей даже если против него имелось возбужденное дело", - считает он. 

Прокурор Думитру Робу назвал все утверждения защиты и Киртоакэ "инсинуациями".

"Защита потребовала от инстанции отзыва и судьи, и представителя обвинения, не приведя и одного аргумента. Они занимаются придирками к различного рода процессуальным моментам, чтобы не приступать к рассмотрению дела по существу. Сегодня в деле были представлены дополнительные материалы, и защита ознакомилась с ними. Защита злоупотребляет правом на апелляции, цепляясь в деле к каждой точке и запятой. Мы надеемся, что скоро все-таки сможем приступить к рассмотрению дела по существу", - сказал он.


 
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