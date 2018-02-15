США прогнозируют поражение коалиции Плахотнюка на выборах (

Директор национальной разведки США Дэниел Коутс допускает провал на выборах контролируемой олигархом Владимиром Плахотнюком «якобы про-европейской» коалиции.

Об этом Коутс заявил, выступая во вторник с традиционным ежегодным докладом на совместных слушаниях в Сенате США.

«Якобы про-европейская правящая коалиция в Молдове, если не потерпит поражение на запланированных на ноябрь выборах, вероятно, будет стремиться обуздать влияние России и сохранять видимость европейских реформ, избегая при этом реформ, способных повредить удержанию коалиции у власти», - говорится в ежегодном докладе директора национальной разведки США.

Кроме того, в Вашингтоне предполагают, что действующее правительство Молдовы приступит к внедрению Соглашения об ассоциации с Евросоюзом «против воли открыто про-российского и поддерживаемого Россией президента Игоря Додона».

Переговоры по урегулированию в сепаратистском Приднестровском регионе продолжатся, но, скорее всего, прогресс будет ограничен небольшими проблемами», - резюмировал директор национальной разведки США Дэниел Коутс выступая во вторник с традиционным ежегодным докладом на совместных слушаниях в Сенате США.