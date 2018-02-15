Самая красивая девушка в банке вышла за меня замуж, - лучший тамада мира Павел Дуганов

В День всех влюбленных корреспондент «Блокнота Молдовы» пообщалась с человеком, который знает всё о том, как сделать ваш романтический праздник незабываемым событием.

Павел Дуганов известен как лучший тамада мира. В 2010 году представитель Молдовы победил на международном конкурсе лучшего тамады в Швеции. Его «фишки» - великолепная импровизация и тонкое чувство такта. Я мало встречала таких внимательных к чувствам других людей. В уютной кофейне за чашкой кофе мы пообщались на темы ведения празднеств.

В Лас-Вегасе вас поженят без формальностей

- Павел, как вы пришли к тому, чтобы заниматься ведением торжеств? Какова ваша основная профессия?

- По профессии я экономист. Долгое время преподавал в Кишиневском финансовом колледже, в Ленинградском финансово-экономическом институте. Потом занялся бизнесом, мы создали коммерческий банк «Эолис». Много лет работал заместителем управляющего банка. Вести торжества я начал относительно недавно – восемь лет назад, когда стал чемпионом мира.

- Какова география вашей работы?

- Я веду мероприятия по всему миру, где знают и понимают русский язык. У меня дети живут в Америке, в Бостоне, это самый европейский город США. Но я живу в Молдове, мне нравится моя страна.

- В каких зарубежных городах вы вели праздники?

- Я вел мероприятия почти во всех столицах Европы, в Америке – в Голливуде, Лос-Анджелесе, Бостоне, даже в свадебной столице мира - Лас-Вегасе. В последние годы русскоязычная часть нашего мира часто летает туда для регистрации брака. Это такая свободная свадебная зона, куда вы можете прийти, и вас поженят без каких-либо формальностей. Без ожиданий обязательного испытательного срока в три месяца, что у нас положено по закону.

- А это действительный брак?

- Что значит действительный? Люди, бывает, живут со штампом в паспорте, но кроме него, их ничего не связывает. Тогда как, в этом случае их связывает обоюдное желание быть вместе и брак, зарегистрированный священником в Лас-Вегасе.

- И это юридически где-то подтверждается?

- Где-то подтверждается, где-то нет. Вы же всегда его можете дополнительно зарегистрировать уже у себя в стране, для надежности.



Павел Дуганов и его праздничные помощницы

Разбойничий курьез на свадьбе в Подмосковье

- В какой стране вам больше всего нравится вести свадьбы?

- Очень люблю свадьбы в Гагаузии – на юге Молдовы. Например, если в Москве свадьбы начинаются в 18 часов и заканчиваются в 23, максимум в 12 ночи, то гагаузы гуляют чуть ли не до утра, весело, красиво. Практически все гагаузы умеют танцевать – синхронно, дружно. Люблю проводить мероприятия в Комрате, Чадыр-Лунге, Вулканештах, Авдарме.

- Какие курьезные случаи на свадьбах знаменитостей бывали в вашей практике?

- Я веду свадьбы первых лиц многих государств, где говорят по-русски. И вот на одной свадьбе в Подмосковье, где мероприятия проводят не в свадебных залах, а делают такие шатры на природе, произошло необычное похищение невесты. Я одеваю участников этого действа в разбойников, и они сидят до поры до времени в определенном месте. Но они ошиблись шатром и ворвались на свадьбу с криками: «Всем лежать, это похищение!» А в том шатре отдыхал спецназ. Эти ребята быстро положили их лицом вниз. Но отобрав бутафорское оружие, сразу отпустили. Вот почему очень важно, чтобы ведущий всё держал под контролем. У нас в Молдове всё проходит гораздо спокойнее. Культура пития здесь выше, хотя и у нас начинают всё чаще переходить на крепкие напитки. В последнее время на свадьбах вина покупают очень мало, в основном, коньяк и водку.

- Бывало так, чтобы к вам приставали подвыпившие гости?

- Ко мне очень редко. В основном к музыкантам пристают: поставь вот эту музыку, поставь караоке, вот, мы сейчас споём!.. Здесь очень важно построить отношения - чтобы и гости не обиделись, но и не следует превращать праздник в вечер караоке!

Павел Дуганов - лучший тамада мира

На конкурс поехал от Украины

- Как вы попали на международный конкурс тамады?

- Я узнал о нем совершенно случайно и поехал от Украины. От Молдовы в нем никто не участвовал. До этого я никогда этим ремеслом не занимался, но меня всегда тянуло к ораторскому искусству, искусству ведения праздников. Для этого я и преподавал, часто вел КВН, капустники, дни рождения, но это было моим хобби. А после победы начал этим заниматься профессионально.

- А чем вы покорили жюри конкурса?

- Мой конек - это импровизация. Я даже не знаю, как это у меня получается, но выходит очень здорово. Этим я, наверное, и покорил жюри. Используя разные формы общения с аудиторией, я понял: импровизация – оптимальный вариант. Людей это удивляет и восхищает по-настоящему. Ну, чтобы вы имели об этом представление, назовите пару из ваших друзей и чем они занимаются.

- Вот, например, Сергей Степанов, саксофонист группы Sunstroke Project, и его жена Ольга.

Павел Дуганов думал ровно 3 секунды, на диктофоне это отчетливо видно, и сказал:

- Король музыки и тамтамов,

Лучший саксофонист Сережа Степанов!

Он может сыграть любой мотив и не только,

Посвятив его прекрасной Ольге.

- Я был на последнем «Евровидении» и перед выступлением всем ребятам дал свою визитку со стихами, посвященными их творчеству. Каждому из них я нашел особые слова! Все они положили эти визитки в свои нагрудные карманы и вышли на сцену «Евровидения». Вы знаете, как они великолепно выступили, впервые в истории Молдовы заняв третье место!

С группой Sunstroke Project на "Евровидении-2017" в Киеве

Узнаю историю любви молодоженов

- Вы где-то обучались риторике или искусству конферансье?

- Никогда не учился этому специально. Но после каждого мероприятия я провожу работу над ошибками. И когда я выхожу перед зрителями, у меня как будто открывается второе слого-дыхание, и у меня всё получается. Как и положено высококлассному ведущему! Я же немного пастор, могу словом создать атмосферу тепла и комфорта. Естественно, на свадьбе все волнуются, и молодожены, и родители. Поэтому моя задача - создать такое настроение, чтобы все они расслабились, отдохнули и получили такое же удовольствие от свадьбы, что и гости.

- Вы сами ведете все свадьбы?

- Обычно да, но в Молдове, когда устроители свадьбы хотят слышать государственный язык, я беру соведущую. Впрочем, буквально через 15 минут люди забывают о предпочтениях и с удовольствием слушают язык Пушкина и Грибоедова.

- Как это вам удается?

- Я в первую очередь даже не ведущий, а психолог. Прежде чем взяться за мероприятие, изучаю людей, с которыми мне придется работать. Прошу, чтобы мне дали список гостей с кратким описанием каждой пары. Узнаю историю любви молодоженов. Тогда удается построить глубже свадебный спектакль, свадебное шоу. Я не просто веду мероприятие, я смотрю по настроению гостей - если люди хотят веселиться, тоже побыть артистами, лицедействовать, тогда я их привлекаю в свое шоу.

- У вас есть темы табу в работе?

- Конечно! Каждый человек индивидуален. Надо суметь понять, какая шутка может рассмешить, а какая может обидеть. Но есть критерии, которые никогда трогать нельзя, - это физические недостатки, религия, национальный вопрос. Очень важно перед свадьбой узнать об отношениях между родителями. Некоторые родители хотят скрыть проблемы в отношениях или даже развод от тамады. Я присутствовал на одной свадьбе, где ведущий не знал об этом и заставлял их целоваться, кричал им «горько!». Надо быть деликатным. Всем, конечно, не угодишь. Для кого-то музыка звучит очень громко, для кого-то, наоборот, тихо. Надо найти подход и к тем, и к другим!

- Вы со своими музыкантами ведете свадьбы?

- Да, очень важно, чтобы ведущий работал со свой командой. Только когда люди понимают друг друга с полуслова легче построить идеальный праздник.

С Полиной Гагариной

Жених оказался другой!

- Что вас раздражает в ваших клиентах?

- Скорее не раздражает, а вызывает удивление самоуверенность людей. Некоторые думают, что тот, кто купил дорогой фотоаппарат, уже стал фотографом. Знаете, есть такая история, когда одна домохозяйка, увидев работы фотографа, сказала ему: «У вас такие замечательные фотографии. Наверное, у вас хороший фотоаппарат!». Он промолчал. Но когда уходил, то сказал ей: «У вас такие вкусные блюда получились. Наверное, у вас очень хорошие кастрюли!». Люди иногда хотят сэкономить. Но я за разумную экономию… Можно сэкономить на дорогом лимузине, на салюте, но если это ваша первая и, надеюсь, единственная свадьба, то не стоит экономить на таких важных атрибутах, как музыканты и фотохудожники..

- Как о вас узнают люди?

- Лучший пиар - «сарафанное радио». Кто увидел мое творчество однажды, часто приглашает меня вновь. Нельзя экономить на пиаре и рекламе. Я каждый год заключаю контракты с топовыми свадебными порталами. Сейчас мне снимает промо-видео режиссер, который создавал клипы Сергею Лазареву и выдающемуся гитаристу Дидюле!

- У вас были какие-то неординарные случаи на свадьбе?

- Однажды был интересный случай. Мы встретились за полгода до свадьбы, всё обговорили. Потом еще через 3-4 месяца общались, уточняли сценарий. Однако за неделю до свадьбы встречаемся - а жених уже другой!..

- Как это произошло?

- Отношения между женихом и невестой разладились, а они везде уже дали аванс. Только в ресторане, где они договорились, задаток был 50%! Вот им и пришлось за три недели до свадьбы искать другого жениха. И таки его нашли!

- Ваш конек - это какие мероприятия?

- Люблю работать с женщинами, с влюбленными парами, настраивать людей на романтический лад. Вот сейчас музыка звучит: Bésame mucho - песня на испанском языке, написанная мексиканкой Консуэлой Веласкес. Она ее сочинила в 16 лет: «Целуй меня сильнее». Больше она практически ничего не написала. Ее музыку исполняли и «Битлз», и Элвис Пресли, и многие, многие другие. Я с ней когда-то встречался на одном из концертов. Консуэло не доверяла никому свои богатства, в том числе и банкам, и свои ценности носила в сумочке в виде бриллиантов. Я как-то написал о ней такие строки:

Если небо застилают тучи,

И души нарушен покой,

Я слушаю «Бесаме мучо»

И вижу я берег морской,

Латинской Америки краски,

Мексиканских нагорий кручи..

Вот здесь Консуэло Веласкес

Задумала «Бесаме мучо».

Божественный дар был получен

И ангел спустился к ней сам,

Под музыку «Бесаме мучо»

Вознес он любовь к небесам.

- Какие критерии, по вашему мнению, должны присутствовать в ведущем?

- Чувство юмора, такт, звучный голос, эрудиция. Чем больше этого в ведущем, тем он профессиональнее. Доверять нужно профессионалам.



С Филиппом Киркоровым

Жена уже не ревнует к работе

- У вас есть дети?

- Да, сын и дочь. Кстати, дочь всегда боготворил и баловал! Когда она была маленькая, купил ей новое пальто! Соседи увидели и говорят: «Лерочка, да ты королева!» Трехлетняя дочь сразу ответила: «Нет, я Богиня!». Богиня – так я ее всегда называл. Они и выросла замечательной и самодостаточной!

- Жена ревнует вас к работе?

- Вначале очень ревновала, а потом поняла меня и привыкла. Она очень мудрая женщина. И красивая!

- Как вы с ней познакомились?

- Это случилось 18 лет назад. Я начал работать управляющим одного из банков. Попросил помощника дать мне личные дела сотрудников, чтобы поближе познакомиться. И вот, глядя на фотографии, вижу: новая девушка, очень красивая. «Кто это?» - спрашиваю. – «Это Татьяна, она самая красивая у нас в банке». Я отметил это про себя и пошел знакомиться, а вскоре сделал ей предложение руки и сердца. Это полностью мой человек. Мы очень хорошо понимаем друг друга. Вот недавно мы с ней путешествовали по Египту, где отпраздновали Татьянин день. Получили массу впечатлений и незабываемых эмоций! Обожаю свою супругу! В День всех влюбленных желаю ей здоровья и удачи, а всё остальное куплю, достану и сотворю! С праздником, дорогие мои!

С женой Татьяной

С дочерью Лерой

Беседовала Любовь Кальчишкова