Гонца об аресте экс-мужа и экс-премьера Молдовы Филата: Я ходила по дому и рыдала...

Ведущая призналась, что это был худший период в ее жизни, но ее спас ребенок

Ведущая телеканала TV8 Анжела Гонца стала героиней выпуска передачи Optmart SRL. Гости в студии рассуждали на тему «женской силы». Гонца рассказала, что происходило с ней в самый тяжелый период в жизни — когда был арестован ее муж Владимир Филат.

«Я ходила по дому, иногда рыдала. И эта маленькая женщина брала меня за руку и говорила: «Мама, не плчаь, пройдет!». Меня спас ребенок. Значит ли это, что я сильная? Не знаю», - честно призналась журналистка.

Она отметила, что считает молдавских женщин — героинями.

«Я уверена, что наши молдаванки — самые сильные женщины в мире, они спасли Молдову, когда был коллапс. Кто еще мог это сделать? Женщины, пожертвовавшие семьей», - говорит Гонца.

ЛИДИЯ ТКАЧ