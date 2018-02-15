Экспертиза на дому: как в Молдове проверить натуральность молочной продукции?

Если лаборатории под рукой нет, а питаться непонятно чем не хочется, то пора вспомнить проверенные методы

Покупать молоко сейчас - все равно, как кота в мешке: что там, в бутылке на самом деле - точно не известно. Те, кто производит молоко, должны указывать на упаковке его точный состав. Но на деле все пишут: молоко натуральное, и все.

Что остается делать бедному покупателю? Самому становиться экспертом.

Перед этим можем дать два простых совета.

Первый -- внимательно читайте этикетку. Творожный, сырный, молочный продукт — это не то же самое, что творог, сыр и молоко. Растительный жир в них точно есть.

-- внимательно читайте этикетку. Творожный, сырный, молочный продукт — это не то же самое, что творог, сыр и молоко. Растительный жир в них точно есть. Второй -- читайте состав. Не написать про растительные жиры производитель не может.

А теперь переходим к проверке молочных продуктов в домашних условиях.

ПРОВЕРЯЕМ МОЛОКО

При помощи спирта можно проверить, разбавлено ли молоко водой. Для этого нужно взять одну часть молока и две части спирта, смешать их и взболтать в течение минуты. Затем вылить смесь в тарелку и следить за тем, через какое время начнут появляться хлопья. Это казеин - главный белок молока, который образуется при створаживании. Если хлопья казеина возникают быстро, то это говорит о высоком качестве продукта. Появились хлопья через минуту - значит, молоко на 20 процентов разведено водой; через 25 - 30 минут - в продукте до 40 процентов воды; если через 40 минут - молоко разбавлено на 50 процентов.

ПРОВЕРЯЕМ СМЕТАНУ

Если в сметане есть какие-то добавки, то это уже сметанный продукт. И это легко понять с помощью проверенного способа - капнуть йод в ложку сметаны. Качественная натуральная сметана пожелтеет (или станет коричневой, если йода будет много), а сметанный продукт окрасится в синий или фиолетовый цвет.

ПРОВЕРЯЕМ ТВОРОГ

В творог добавляют соевый белок и крахмал. Обнаружить последний очень легко — достаточно капнуть йод. Если крахмал присутствует, то продукт посинеет.

ПРОВЕРЯЕМ СЫР

В сыр подмешивают воду, пальмовое масло, сою. А также нарушают режим его созревания. Примеси можно определить с помощью все того же йода, растительные жиры — с помощью времени: натуральный кусок сыра, оставленный на пару дней, засохнет, а не потрескается.

ПРОВЕРЯЕМ МАСЛО

Сливочное масло можно растереть в руках. Натуральное масло впитается в кожу, от растительных жиров на коже останется заметный след. А еще кусочек масла можно попытаться растворить в горячей воде — должно растаять полностью.

ЛИДИЯ ТКАЧ