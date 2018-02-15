Жители села Садова: Румыния, как злой сосед, который хочет забрать весь твой дом, огород и могилы предков!

Корреспондент «Комсомолки» побывал в родном селе главы государства, жители которого первыми жестко выступили против унири и подписали Декларацию о государственности Молдовы

В селе Садова Каларашского района вся молдавская политика в миниатюре. Так сказать, в разрезе. Здесь тоже бушуют страсти в сельсовете, правда, с поправкой на родственные связи (почти все здесь друг другу родственники, поэтому ожесточенные политические споры не могут навредить личным отношениям), большинство советников — социалисты, есть демократы, кое-кто из ЛДПМ, независимые избранники. Одно отличие все же нашлось. Если Игорь Додон — государственник, ратующий за добрые отношения с Россией, то примар Садова — унионист, не скрывающий своих симпатий к Румынии.

Напомню я вам, уважаемые читатели, что в конце января молдавские села (числом не более 13) начали подписывать декларацию об унире. «Чисто символически, - успокаивали власти этих унионистских сел. - Эта декларация никакой юридической силы не несет». А сама унионистская верхушка страны возмечтала о том, чтобы в 100-летний юбилей объединения Бессарабии и Румынии найти 100 сел-подписантов за унирю. Пока дело идет со скрипом. Очень тяжелым скрипом...

Зато после того, как сельский совет Садова подписал от имени жителей села свою декларацию — в поддержку государственности Молдовы и против унири, дело сдвинулось с места. Правда, не в том направлении, как мечталось унионистам. Уже более 150 населенных пунктов страны, включая и города, подписали Декларацию в поддержку государственности Молдовы. Вот и решил я после недавнего визита в «унионистские» села, чьи примэрии подписались под «символическими декларациями», приехать в гости к обычным жителям Садова, чтобы узнать, насколько позиция сельских советников отражает их мнение.

Петр Агение - инициатор подписания Декларации о государственности.

Подписаться за независимость Молдовы мешают денежные интересы

На многих домах и заборах до сих пор остались плакаты и баннеры времен президентских выборов. «У Молдовы есть будущее!», разумеется, в поддержку самого знаменитого уроженца Игоря Додона. На одном из почти достроенных домов висит: «Мы, садовяне, за Игоря Додона и Партию социалистов!»

- Да, остались после выборов, - подтвердил мне местный советник Петр Агение. - У многих остались висеть, у меня тоже. Никто не собирается их снимать. Пусть висят еще лет восемь. Разве что поменяем, если начнут выцветать, и краска поползет после снега и дождей.

За подписание декларации в поддержку государственности высказались восемь из тринадцати советников. Петр Агение помогает мне разобраться в местной бурной политической жизни:

- Наш примар Владимир Сусаренко говорит о том, что он независим, но он зависим, он — унионист. Он так прямо и заявляет: «Как у примара — у меня одно мнение, а как у гражданина Молдовы — совсем другое — унионистское!» Он — выходец из ЛДПМ. Он зависим, потому что его дети учатся в Румынии. Он прямо говорит о том, что нас спасет только Румыния.

Примар Владимир Сусаренко не скрывает своих симпатий к идеям унионизма.

В сельском совете — 5 социалистов, двое демократов, 1 либерал, 1 — от PAS, остальные — независимые.

- У двоих я даже не спрашивал их мнения по поводу подписания НАШЕЙ декларации. А зачем? Они же заядлые унионисты! - объясняет мне Петр Агение. - Зачем попусту тратить время и нервы? Я вот что вам скажу. В селе не важно, к какой партии ты принадлежишь, в селе играют роль дела человека. Я спросил мнение практически всех, они ответили, что за государственность. Но у некоторых из советников имеются такие заковырки, которые и не позволили им подписать декларацию...

- О каких заковырках вы говорите?

- Интересы. Денежные, конечно! Они не хотят, чтобы их подписи помешали бизнесу. Они успешно занимаются бизнесом. Говорят: «Мы поддерживаем независимость Молдовы, но... подписывать декларацию не будем!». Я на эту тему со всеми говорил.

В лучшие времена в Садова жили 4,5 тысячи жителей, сегодня — около 2,5 тысячи. Остальные — на заработках.

- Сами жители села за государственность?

- Большинство — да, за государственность! Но есть и такие, кто за унирю, те, кто испытывает влияние извне — материальное или психологическое. Я о пропаганде говорю.

- А о каком материальном влиянии вы говорите?

- Есть те, кто получает румынские пенсии. Человек получает из Румынии 300 евро пенсии, дураку ясно, что он проголосует за унирю. Ведь здесь он бы получал около 50 евро. Есть те, кто учился в Румынии... Я чувствую, что их там поймали на чем-то, они отрабатывают свои грехи. Еще и румынское гражданство дается под подпись, под присягой. Новоявленных граждан и обрабатывают румынские спецслужбы.

Этот однофамилец президента за унирю, но считает, что Молдова к ней не готова.

Жители Садова сегодня трудятся, в основном, в России и в Италии.

- Политические убеждения человека зависят от того, где он трудится за границей, - считает Петр. - Если человек работает в России, он за интеграцию с Евразийским союзом, если трудится в Италии — то за ЕС, и то не всегда! Если человек — патриот своей Родины, он ее не продаст! Мы — патриоты, мы — молдаване!

В Садова Игорь Додон одержал победу, правда, не такую безоговорочную. Майя Санду дважды сюда приезжала с агитацией, но изменить мнение местных жителей не смогла.

- Да, я за объединение с Румынией, да, у меня один ребенок отучился там, второй — учится, - подтвердил мне примар, но тут же спохватывается. - Мы такие разговоры в моем служебном кабинете не должны вести! Я же официальное лицо! Надо выйти куда-то...

Я предложил прогуляться, но, в итоге, мы остались на месте: примар — в своем кресле, я — на стуле.

- Мы и Румыния - одна страна, один народ! - убеждал меня Владимир Сусаренко. - И я вам скажу, что в Садова не все столь однозначно, многие — за унирю.

Тут в кабинет зашел крепкий такой мужичок, с порога ухватил тему нашего разговора:

- Только Румыния! Моего деда в сороковом, он спокойно шел, схватили и в Тамбов отправили на восемь лет!

Разговорчивым мужичком оказался инженер по кадастру по фамилии Додон. Оказывается, в селе эту знаменитую нынче фамилию носит около четверти населения.

- Мы не просто однофамильцы, мы родственники с Игорем Додоном! - утверждал он. - А голосовал я за Майю Санду! Если бы Игорь Додон был за евроинтеграцию, я бы за него, конечно, голосовал. Я голосую не за человека, а за его политическую ориентацию! Будь он мне хоть братом родным, но если он против евроинтеграции, не стану за него голосовать!

- Почему же за унионистские партии так плохо голосуют в Молдове?

- Потому что они разобщены! К тому же, лидеров унионистских партий сам унионизм не очень-то и интересует, они хотят очень хорошо жить на этой волне. Благодаря этому и выигрывают социалисты... Мы к объединению пока не готовы, надо показать людям, что в Румынии высокие пенсии и зарплаты, что экономика растет, что с коррупцией активно борются, чтобы они поверили, что от объединения всем станет только лучше!

- Не надо нагнетать обстановку, - вздохнул примар Владимир Сусаренко. - Нам вражда не нужна! Вот вы только что общались с Петром Агение, а это мой кум. Я совсем не хочу с ним ругаться, особенно из-за политики...

Подавляющее большинство жителей села гордится президентом Молдовы.

«Игорь Додон бьется, бьется, но он же один!»

Совершая променад по улицам Садова, столкнулся с чрезвычайно примечательным человеком. Знакомьтесь, Василий Ботезат. Местный уроженец, после армии в 80-м по комсомольской путевке отправился на Крайний Север, где и живет уже почти сорок лет в городе Надыме. 55 лет. Работал по специальностям, связанным с добычей нефти и газа. Сейчас на пенсии, трудится слесарем по эксплуатации и ремонту газового оборудования.

- Я — гражданин России! - показывает мне Василий Николаевич краснокожую паспортину. - Сюда я в отпуск приехал.

Пенсия у Василия Николаевича более 20 тысяч рублей.

- Мне не только хватает денег, еще каждый месяц около 5-7 тысяч остается! - хвалится он. - За всю «коммуналку» — 3800 рублей. Продукты у нас стоят намного дешевле, чем в Молдове. Я поражаюсь! Пошел сегодня очки отремонтировать, аж 50 леев заплатил! Возьмем окорочка. Сколько они стоят в Молдове? 36-40 леев. А у нас они стоят меньше 30 леев! Апельсины. Я видел, что здесь они стоят 30 леев за кило, а у нас - около 25 леев. У нас ничего не растет, я выехал оттуда, у нас было минус 43 мороза, у нас все привозное, а здесь же практически все растет!

- Кто же в этом виноват?

- Ни в коем случае не надо отделяться от России! С Россией надо дружить! Бизнес надо вести. Европа ставит Молдове определенные квоты, больше которых вывозить нельзя. А в Россию вывози все, и все продашь! Молдавскую продукцию в России ждут с нетерпением, ее там обожают! Вы знаете, что у нас в тундре уже теперь такие дороги, каких в Молдове нет! Еду в Калараш — яма на яме, мне аж стыдно... Куда деньги деваются? Молдавия должна жить не хуже Швейцарии, просто хватит воровать!

Василий Ботезат - патриот Садова, хотя живет в России почти 40 лет.

- Вы согласны с тем, что примэрия села подписала декларацию о государственности?

- Cогласен! Мы не должны объединяться ни с Румынией, ни с Россией! Дружить надо со всеми. У нас Румыния уже забрала Молдову Маре. Представьте, у меня есть огород, сосед забрал кусок земли, потом хочет не только весь забрать, но и со всей моей семьей, со всеми могилами предков, которые жили здесь тысячи лет! А самой Румынии, как государству, сколько лет?

- Вы же обсуждаете эти вопросы с односельчанами...

- Очень многие за Россию! Я народ понимаю. Вырвался в Европу, увидел красивую жизнь. Но и Россия далеко не та, что была! Намного лучше народ стал жить! Нам по пути с Россией. Я до хрипоты пытаюсь это втолковать землякам.

Раиса Додон сама родом из Смоленска, ей уже 70 лет. В Садова живет с 1965 года, как вышла замуж за местного, работала продавцом, учетчицей.

- Я — за независимость! - говорит Раиса Егоровна. - Старые люди, которые жили при румынах, говорили мне: «Если сюда придут румыны, посмотрите, что они с вами сделают!». И все наше старшее поколение так считает. Это депутаты парламента людей испортили! Молодежь хочет в Румынию, потому что не желает трудиться! ОдолжАт в Румынии деньги, а кто их возвращать будет, когда румыны счет предъявят? У нас же земля богатая, село богатое! В советское время ездили в Россию яблоки, виноград продавать, возвращались с карманом, полным денег! А сейчас? На нашей земле мы должны быть хозяевами!

Раиса Егоровна двумя руками за Игоря Додона:

- Он говорит не по бумажке, а своими словами. Но он один, а один в поле не воин... Он бьется, бьется, но он один, что он может сделать?! Я помню, когда он с братом учились в школе, они каждый день проходили мимо моих ворот. Ну такие вежливые были! А сейчас молодые идут, могут даже в глаза тебе плюнуть! Вся надежда на Игоря Додона! Он всегда так спокойно говорит, все понять можно. А эти?! Там одолжили, там, а сколько можно одолжАть?! Мы умрем, а дети наши будут отвечать!

Раиса Додон: «На нашей земле мы должны быть хозяевами!»

Попался мне по дороге Василий Додон. Ему 25 лет, работает в селе.

- Я — за независимость Молдовы! - рассуждает Василий. - Не думаю, что в Румынии нас ждет райская жизнь. Среди нас, молодых, есть те, кто за независимость, есть те, кто за унирю. Но патриотов все-таки больше. И мы все голосовали за Игоря Додона и поддерживаем курс, который он проводит! Я из Молдовы уезжать не собираюсь, здесь моя Родина!

Во дворе стоял трактор, из добротного двухэтажного дома мне навстречу вышел хозяин. Познакомились. Анатолий Боля, 62 года. Оказался большим путешественником, на золотых приисках в Якутии четыре года работал, побывал в Тюмени, в Омске, в Сургуте, работал дальнобойщиком в Румынии, в Бельгии, в Италии, в Англии, в Греции...

- Знаю, как люди живут и в России, и в Европе, - рассказывает Анатолий Петрович. - Скажу так, что лучше нам дружить с Россией. Других перспектив не вижу. Рынок сбыта для нашей продукции только в России! Я выращиваю яблоки, виноград, разве мои фрукты нужны Европе? У них своих полно!

Анатолий Боля не понаслышке знает, как живут в Европе и в России, поэтому он за дружбу с РФ.

- Говорят, что лучше объединиться с Румынией...

- Я работал в Румынии и знаю этих румын наизусть! Сколько я там работал, уехал оттуда голым! Обманули! В Румынии надо руки в карманах всегда держать! Вытащил — денег нет! Поэтому я поддерживаю Игоря Додона, такой парень, молодой, очень умный, до таких высот поднялся! А если мы станем частью Румынии, представьте, сколько беженцев хлынет в Молдову! Если им урежут или перестанут платить пособия, сразу же начнутся теракты. Что нам там искать?! Надо жить своим умом и никого не слушать!

Зашел я на почту, погреться и пообщаться с миловидными сотрудницами.

- Только не униря! - открестились Галина Додон и Людмила Архип. Людмила и продолжила: - То, что в Румынии лучше жить - это неправда! Мы тоже ездили за границу, видели, как там живут люди, как живут в Европе и в той же Румынии. У меня такой вопрос возникает: когда в начале 90-х кричали о независимости, почему не кричали об объединении? Двадцать пять лет прошло, и вспомнили об унире! Мы голосовали за Игоря Додона, потому что он из нашего села и обещал решить вопрос с поставками нашей продукции на российский рынок. Да, вроде, вопрос он решает, этот вопрос для нашей страны очень важен. Мы поддерживаем Игоря Додона, главное, чтобы он держал свое слово! Ему трудно, мы это видим...

Дмитрий Татару был директором школы, в которой учился президент страны.

- Мы должны дружить с Румынией, но объединяться — ни в коем случае! - отрезал Дмитрий Александрович. - И обязательно должны дружить с Россией! Полностью поддерживаю Игоря Додона! Это мой ученик,очень хорошо учился, его мама работала в нашей школе. Жаль, что ему мешают, ставят палки в колеса... Мы с Россией должны быть друзьями, мне больше нечего сказать!

Когда я уже собрался уезжать, зашел попрощаться с Петром Агение.

- Вы разговаривали с Василием Ботезатом? - обрадовался Петр. - Вот настоящий патриот! Он три раза в год приезжает в Садова, родительский дом не продал, вот настоящий патриот Молдовы! А не те, кто за три копейки готов отказаться от Родины...

ЛЕОНИД РЯБКОВ