Позиция ЕБРР является позитивным сигналом для бизнеса, мнения

Заявление президента Европейского банка реконструкции и развития Сумы Чакрабарти является позитивным сигналом для молдавского бизнес-сообщества. Такое мнение высказал соучредитель Angry Business Александру Бордя в эфире передачи „Fabrika” на телеканале Publika TV, передаёт IPN.

По его словам, некоторые из предпринимателей понимают, что означает ЕБРР, но есть и большая масса людей, не понимающих, что подразумевает под собой это учреждение, и какое значение имеет озвучиваемая им позиция. „Я считаю, что всё, что нужно сделать в дальнейшем, в том числе на уровне информирования, – это донести более чёткую и более доступную для общественности идею о том, что означают эти заявления, поскольку каждый раз делается разграничение между политическими и иными заявлениями”, - считает Александру Бордя.

Аналитик Виктор Гурэу утверждает, что Европейский банк реконструкции и развития менее подвержен политическому влиянию и больше фокусируется на аспекте прибыли, то есть на эффективности осуществляемых инвестиций. Таким образом, президент ЕБРР дал объективную оценку тому развитию, которое было зафиксировано в последнее время. „ЕБРР далеко продвинулся в Молдове в рамках чисто коммерческих проектов”, - заявил аналитик. По его словам, есть очень много проектов, в которых участвует ЕБРР, и молдавские граждане не особо знают об этом.

Президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти, находящийся с визитом в Республике Молдова, отметил, что Молдова находится на том этапе, когда начинает происходить много хороших вещей, особенно в экономическом плане. По его словам, по сравнению с 2015–2016 годами, когда банковский сектор находился в кризисе, в настоящее время достигнут значительный прогресс, многие вещи улучшились.