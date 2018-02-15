Джеймс Петтит: Главной проблемой для дальнейшего развития Молдовы является коррупция

Главной проблемой и основным препятствием на пути дальнейшего развития Республики Молдова является коррупция. Такое заявление сделал посол Соединённых Штатов Америки в Кишинёве Джеймс Петтит в студии передачи „Главный вопрос” на телеканале NTV Moldova, передаёт IPN.

„Коррупция присутствует повсюду, не только в правительстве. Она есть в деловой среде, на всех её уровнях”, - утверждает дипломат. По его словам, трудно изменить менталитет населения, поэтому необходимо изменить структуру самих учреждений и создать методы предотвращения коррупции. Джеймс Петтит считает, что коррупция унаследована от Советского Союза.

В ходе этой же передачи посол США отметил, что за последний год он увидел мало реформ в Молдове, а правительство страны изобретало различные законопроекты, не полностью соответствующие европейским стандартам, требованиям Международного валютного фонда и Соглашения об ассоциации с ЕС. Зато он увидел множество успехов на уровне реформ в экономическом секторе. Существует огромный потенциал для дальнейшего развития туризма.

В этой связи Джеймс Петтит сообщил, что в текущем году Соединённые Штаты выделят около 30 миллионов долларов на различные направления развития Республики Молдова. „Главной целью финансовой поддержки является экономический рост”, - заявил дипломат. По его словам, экономический рост решает многие другие проблемы, с которыми сталкивается государство.