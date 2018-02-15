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Политика
Серджиу Мокану: Нынешний состав правительства сформирован для Влада Плахотнюка
15.02.2018

Нынешний состав правительства был сформирован не для премьер-министра Павла Филипа, а для Владимира Плахотнюка. Такое мнение высказал лидер Движения против мафии Серджиу Мокану в студии передачи „Important” на телеканале TVC 21. По его словам, лидер ДПМ готовит почву для того, чтобы занять пост премьера, передаёт IPN.

„Это – правительство Плахотнюка, но пока Плахотнюк дожидается того дня, когда он сможет войти в здание правительства через главный вход”, - говорит Серджиу Мокану, объясняя, почему были внесены изменения в состав исполнительного органа.

Говоря о предстоящих парламентских выборах, Серджиу Мокану отметил, что ПСРМ и ДПМ не создадут коалицию. „Плахотнюк и Додон продолжат обмен колкостями в публичном пространстве”, - говорит лидер Движения против мафии. По его словам, после выборов, для голосования за правительство, среди прошедших в следующий состав парламента по спискам социалистов уже будут люди Владимира Плахотнюка.

Одновременно с этим Серджиу Мокану считает, что и в штабе лидера Партии действия и солидарности Майи Санду уже есть люди, которым платит Владимир Плахотнюк. „Есть люди, получающие зарплату от Плахотнюка. Не потому, что Плахотнюк так силён, а потому, что люди бедны”, - пояснил Серджиу Мокану.


 
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