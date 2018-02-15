Микроавтобус с гражданами Молдовы перевернулся на заснеженной трассе в Румынии

Авария произошла в среду, около 22 часов, на трассе DE 58. Вблизи села Кретешть в уезде Васлуй микроавтобус, на котором молдаване возвращались домой, потерял управление, съехал с трассы и завалился на бок. В машине находились 13 человек, включая одного водителя.

В ДТП пострадал один из пассажиров. Медицинскую помощь ему оказали на месте.

- В больницу никто не попал. Пассажиры были взяты еще одним микроавтобусом, - сообщил представитель пресс-службы префекта уезда Васлуй Кристиан Лапа.

По версии полиции, причиной вылета микроавтобуса с трассы стало превышение скоростного режима на скользкой, занесённой снегом дороге. В уезде Васлуй из-за снегопада введен желтый код опасности. Несколько автомобильных дорог в уезде закрыты для движения.