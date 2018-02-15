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ВИДЕО - Music Clip
Молдаванину стоя аплодировали на российском шоу
15.02.2018

Восемнадцатилетний бельчанин Максим Гнатюк вышел в следующий этап второго сезона Международного вокального конкурса "Ты супер!", организованного телеканалом НТВ и Международным агентством и радио Sputnik и стартовавшего в субботу.

Для выступления конкурсант выбрал сложную композицию на итальянском языке "Il mondo". Все четыре члена жюри нажали "зеленую кнопку", тем самым поддержав участника.

"Сразу с первой ноты все услышали, что этот парень здесь не зря. Ты — супер, в полном смысле этого слова", — сказал после выступления композитор и продюсер Виктор Дробыш.

Зал встал! Максим из Молдовы поразил всех своим голосом, а поддержал его земляк — Александр Олешко


 
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