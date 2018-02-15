Политический аналитик об истинных целях отставки Ренато Усатого

Известный политический аналитик Алексей Тулбуре считает логичным решение лидера партии «Наша Партия» (НП) Ренато Усатого уйти с поста примара муниципия Бэлць.

Корреспонденту портала ТРИБУНА на просьбу прокомментировать решение Ренато Усатого, аналитик заявил, что ему нечего добавить к словам самого Усатого.

«Это осознанное, взвешенное и продуманное решение, принятое с целью спровоцировать досрочные выборы. Почему они нужны? Чтобы в Бэлць не повторилась ситуация столицы, где примэрию возглавил ставленник ДПМ – Сильвия Раду, у которой нет никаких прав занимать эту должность, и назначение которой крайне сомнительно. В случае с Бэлць, состоятся выборы, и люди сами изберут примара. Усатый заявил, что ему все сложнее управлять городом, не будучи в стране, и это логичное решение», — пояснил аналитик.

Что касается возможных последствий, Тулбуре считает, что город демократическим путем изберет примара. «Чтобы все было согласно демократическим принципам, а не так, как произошло в Кишинэу, где во главу примэрии незаконно был назначен человек. Очевидно, что в столице были нарушены и принципы местного самоуправления, и закон о местной публичной власти и статус муниципия Кишинэу. Все было нарушено. Столицей руководит человек, не имеющий на это права. Чтобы Бэлць по этой же схеме на захватил Влад Плахотнюк и его банда, Усатый поступил так, как поступил», — заявил Тулбуре.

Андриана Кептине