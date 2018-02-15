Цены на земельные участки в пригородах упали на 8% за два года

На рынке земельных участков под застройку в пригородах затишье. За два последних года цены в этом сегменте упали на восемь процентов. По оценкам специалистов, большинство молодых семей из-за отсутствия высоких доходов предпочитают покупать квартиры в городе, а не строить дома в пригородах.

Как сообщает агентство недвижимости Lara, дороже всего стоят участки в Кондрице и Тогатине - 1600 евро за сотку. И все же два года назад цены там были на 400 евро выше.

Участки в Гидигиче и Вадул-луй-Водах предлагают по 1550 евро за сотку.

В Кодру, Дурлештах и Ватре цены колеблются от 950 до 1400 евро за сотку.

Дешевле всего предлагают участки под жилищную застройку в Бубуечах и Крузештах - по 500- 550 евро за сотку.