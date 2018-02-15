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Кирилл Габурич – первая «мишень» социалистов
15.02.2018

Сегодня депутаты-социалисты выдвинули простой вотум недоверия против  деятельности министра экономики и инфраструктуры Кирилла Габурича, сообщает Noi.md.
Члены ПСРМ квалифицировали экономическую ситуацию как катастрофическую, без перспектив ее исправления.

«Этот год стал годом экономического спада в Молдове. Люди, которые рискнули и начали бизнес, делали инвестиции, ждали долгосрочных решений, а не предвыборных обещаний и подачек. Перспективы на этот год показывают, что Министерство экономики абсолютно не интересуется тем, что происходит в экономике Молдовы, не обеспокоено тем, найдут молодые люди работу или покинут страну, будет ли у нас сильная бизнес-среда», – заявил депутат фракции ПСРМ Василий Боля.

По его словам, выдвижение простого вотума недоверия заставит министра Габурича отчитаться перед  парламентом. «Мы хотим, чтобы он объяснил  причины экономической катастрофы и сказал правду о состоянии экономики страны, о сокращении государственных инвестиций, о государственных предприятиях, которые продаются за гроши», – добавил Боля.

Отметим, что простой вотум недоверия может быть инициирован не менее 15 депутатами, а дебаты должны проводиться в течение 14 рабочих дней с момента его выдвижения. Простой вотум недоверия утверждается большинством голосов присутствующих депутатов.


 
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