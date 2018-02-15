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Ассоциация с ЕС: сегодня больше решимости, чем вчера, но результат тот же
15.02.2018

Власти Молдовы намерены активизировать выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС, ускорить внедрение реформ и содействовать более тесному взаимодействию с европейскими институтами. Об этом заявил накануне министр иностранных дел и европейской интеграции Тудор Ульяновский на встрече в Брюсселе с комиссаром ЕС по расширению и политике добрососедства Йоханнесом Ханом.

Как сообщили "ИНФОТАГ" в МИДЕИ, собеседники обменялись мнениями "о приоритетах политического диалога между РМ и ЕС и перспективах реализации программы обещанной Молдове макрофинансовой помощи". 

Говоря о реформе правосудия, министр проинформировал еврокомиссара о предусмотренном на этот год пакете мер. Кроме того, рассматривались "некоторые аспекты реформы государственного управления, в частности, укрепление потенциала госучреждений".

В области приднестровского урегулирования стороны "согласились с необходимостью продолжать положительную динамику в решении вопросов повестки дня переговоров".

Согласно сообщению, Йоханнес Хан подтвердил намерение Евросоюза "продолжить поддержку программы реформ в РМ, нацеленных на улучшение жизненного уровня населения".

Ход реформ стал предметом обсуждения Ульяновского и с генсеком Службы внешних действий ЕС Хельгой Шмид. Также рассматривались перспективы приднестровского урегулирования в рамках председательства Италии в ОБСЕ.


 
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