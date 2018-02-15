На Чеканах вор украл из церкви все пожертвования прихожан

Сотрудники полиции задержали 23-летнего жителя Теленешт. Молодой человек подозревается в краже 13 570 леев из ящика для пожертвований в церкви на Чеканах.

О произошедшем в полицию сообщили утром 20 января. Прибывшие на место правоохранители установили, что злоумышленник проник в церковь через разбитое окно, пишет publika.md.

В результате предпринятых действий полицейским удалось установить личность предполагаемого преступника и впоследствии его задержать. Молодой человек признал свою вину.

В настоящее время проверяется его причастность к совершению аналогичных преступлений. Ранее молодой человек уже был судим.

В его отношении возбуждено уголовное дело. В случае признания вины судом жителю Теленешт грозит до четырех лет тюрьмы.