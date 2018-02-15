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Экономика
НБМ: Инвестиции в криптовалюту несут большие риски
15.02.2018

Национальный банк Молдовы решил еще раз напомнить о рисках, которые несут  операции с так называемой криптовалютой, именуемой «виртуальной валютой». 
Существующая в мире «виртуальная валюта», в частности биткоин, не является денежной единицей в полном смысле этого слова. 

Эти виртуальные активы не имеют реального покрытия и гарантирования приема их финансовыми учреждениями в качестве денежного средства. Следовательно, эти активы имеют высокую волатильность и низкую степень безопасности по сравнению с валютами, выпущенными центральными банками, и регулируемыми электронными валютами. Держатели криптовалюты не застрахованы от возможной потери вложенных средств или отказа в обмене на товары, услуги или денежные средства, выпущенные центральными банками.

Таким образом, криптовалюта не пригодна для использования в качестве средства оплаты, и является чрезвычайно спекулятивной инвестицией. Те, кто вкладывают  в эти активы, подвергаются высокому риску потери вложенных средств, поскольку криптовалюта никак не гарантируется и не защищается государственными органами. Сделки с «виртуальной валютой» проводятся на нерегулируемых рынках, которые не защищают инвесторов. В частности, недавние колебания биткоина вызвали риск его обесценивания.

Учитывая технические характеристики криптовалюты, повышенную волатильность и отсутствие регулирования, которое защищало бы инвесторов, Нацбанк рекомендует соблюдать максимальную осторожность при принятии решения об инвестировании средств в такие активы


 
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