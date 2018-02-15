Кишинев и Тирасполь подписали протокольное решение

Политические представители Кишинева и Тирасполя в процессе приднестровского урегулирования Кристина Лесник и Виталий Игнатьев подписали в четверг, 15 февраля, в Кишиневе, новое протокольное решение. Оно относится к механизму взаимодействия в том, что касается ветеринарного и фитосанитарного контроля. Кроме того, стороны договорились об активизации деятельности рабочих групп, а так же о возобновлении работы двух подгрупп, передает IPN.

Вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник сказал в ходе брифинга, что были рассмотрены достижения подписанных в ноябре 2017 года протоколов. В случае трех из пяти есть положительные сдвиги. Речь идет о вопросах, касающихся открытия моста Бычок-Гура-Быкулуй, румынских школ и апостилирования дипломов.

На следующей неделе, 21 февраля, Кристина Лесник будет участвовать, наряду с Виталием Игнатьевым в заседании рабочей группы в области транспорта. В дальнейшем планируется проведение совместного заседания с руководителями всех рабочих групп для оценки деятельности и эффективности переговоров в этом формате.

Ссылаясь на сегодняшнее решение, политический представитель Тирасполя Виталий Игнатьев сказал, что стороны общались и до сих пор в области ветеринарного и фитосанитарного контроля, но делали это бессистемно. Путем подписания протокольного решения были оговорены принципы взаимодействия. Стороны, так же как и европейские партнеры заинтересованы в том, чтобы взаимодействие в этих областях имело прозрачный характер, чтобы была обеспечена безопасность и качество продукции.

Виталий Игнатьев подтвердил намерение активизировать деятельность рабочих групп, чтобы получить больше результатов, в том числе в преддверие визита специального представителя действующего председателя ОБСЕ по урегулированию приднестровского конфликта Франко Фраттини.