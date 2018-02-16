В Молдове у поколения «7 апреля» отбирают последний повод для гордости: Коммунистов от власти отстранили... российские спецслужбы

Оказывается, это была их операция, а не «твиттер-революция» прогрессивной молдавской молодежи

В апрельских событиях 2009 года очень многие мои сверстники принимали самое непосредственное участие. Мне, как и моим одноклассникам (а тогда мы учились в школе), строго наказали на площадь не ходить из банальных соображений безопасности — все мы помним, как летали камни, горели шины, тряпки, бились стекла... Но есть в кругу моего общения люди, которые там все-таки оказались — один парень, например, искреннее гордится тем, что в 7 апреля ему разбили голову — камень прилетел.

И пускай это достижение сомнительно, да и не достижение вовсе, она для него — как декорация тех событий, он ощущает себя частью истории, и небольшой шрам на темечке ему об этом напоминает. Но что, если я скажу, что его веру в собственную значимость, у него решили отнять? А эта значимость (какая-никакая) есть: из-за таких винтиков, как он, удалось отстранить «треклятых коммунистов», о «преступлениях» которых целые книги писали... Относитесь к ПКРМ, как хотите, но это факт — к власти им вернуться так и не удалось.

На днях один известный молдавский блогер написал: операция «7 апреля» была успешно реализована... российскими спецслужбами. Хотя будем честны: людей, организовавших те протесты, лояльными российской власти назвать сложно... Да и своего знакомого я к таким людям отнести не могу.

Ему я слова блогера не передавал. Как я могу?! Целый мир, который человек выстраивал вокруг себя годами, может рухнуть в одночасье!

- Я же боролся. Я же кровь проливал на площади, я же пропустил уроки. И все — зря? То есть я -стал жертвой российских спецслужб? - именно такие вопросы, скорее всего, прозвучали бы из уст моего знакомого. И я бы не нашел, что ответить.

Какие же все-таки ушлые эти российские спецслужбы! Все каналы нам перекрыли (или наоборот?), преграды ставят на проевропейскому пути. Еще и политиков вербуют — да как мастерски! Вообще не догадаешься.

Чем теперь гордиться этому поколению протестующих? Как жить с мыслью, что ты — жертва спецслужб? Куда идти? В КГБ разве что...

РОМАН ВЛАДИМИРОВ