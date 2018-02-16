Хороший конкурент – мертвый конкурент: В Молдове на фоне «закошмаривания» бизнеса и борьбы с «российской пропагандой» придумали новую забаву!

У тех, кто во власти и у их родни, бизнес, как по маслу, идет, никаких проблем, там слово «конкуренция» не слышали ни разу

Полку праздников в Молдове прибыло! Ура, как обычно говорится или кричится. 30 июня мы будем отмечать очередной национальный праздник! Знаете, как он называется? День конкуренции, вот как! 15 февраля депутаты, которые и инициировали расширение списка национальных и памятных дат, одобрили сие нововведение. Теперь в Молдове 21 праздник, правда, День конкуренции не станет выходным днем...

А я вот что думаю. Чем делать красным лишний день календаря, лучше бы наши власти призадумались — а существует ли в Молдове честная, лояльная и здоровая конкуренция? Взять тех же коммунальщиков. Какие хотят, такие тарифы нам и лепят, никакое НАРЭ нас, потребителей, не защищает. Цены на покупку газа падают, а тариф на него нет. Надо устранить конкурента, правоохранительные органы в помощь! Закошмарят любой бизнес, любого конкурента устранят, по закону, между прочим... Еще одна интересная закономерность прослеживается. У тех, кто во власти и у их родни, бизнес, как по маслу, идет, никаких проблем! Словно там, наверху, одни гении экономики сидят! Почему же мы так плохо живем? Почему, в таком случае, молдавская экономика на ладан дышит? Наша сельхозпродукция на отечественном рынке проигрывает импортной, потому что наши власти своего производителя, как на Западе, не поддерживает. Где здесь честная конкуренция? Новости и аналитические программы молдавских телеканалов давным-давно проиграли борьбу за зрителя российскому медиа-продукту. Под предлогом борьбы с «российской пропагандой» российское вещание сократили.

Да за примерами далеко ходить не надо! Лишь до ближайшего рынка! На моем, буюканском, я всех продавцов в лицо знаю, у всех одна и та же цена, потому что это перекупщики. Самого фермера на рынке нет, ему работать надо! Или не пускают его на «хлебные» места. И где же здесь лояльная конкуренция? Если быть честными до самого конца, этот праздник следовало бы назвать «День нечестной и нездоровой конкуренции».

Интересно, что проект об учреждении «Дня конкуренции» был разработан Советом по конкуренции для продвижения в обществе культуры конкуренции и защиты интересов потребителей. Так вот, вместо того, чтобы ерундой заниматься, лучше бы всерьез и на самом деле взялись за нашу защиту, защиту интересов потребителей.

А на ваш взгляд, каких еще необычных праздников в Молдове не хватает?

ЛЕОНИД РЯБКОВ