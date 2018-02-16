Аналитик: власти РМ и США сотрудничают, но между ними нет доверия

В интервью для Europa Liberă аналитик Корнелиу Чуря прокомментировал доклад директора Национальной разведки США Дэна Коутса «Оценка глобальных угроз разведывательными службами США», зачитанного перед американским сенатом, в котором есть глава и о Республике Молдова.

В докладе говорится: «Правящая коалиция, якобы проевропейская, если не потерпит поражения на ноябрьских парламентских выборах, возможно, попытается ограничить влияние России, и сохранить видимость европейских реформ, избегая в то же время перемен, которые могут ограничить ее власть. Нынешняя власть Республики Молдова, возможно, продолжит внедрять положения Соглашения об ассоциации с ЕС, вопреки воле пророссийского президента Игоря Додона, которого поддерживает Россия».

Корнелиу Чуря утверждает, что «эти заявления кажутся ему умеренно еврооптимистическими». «Конечно, самым интересным словом в этом докладе является «ostensibly», которое перевели как «якобы» проевропейская, кажущаяся проевропейской, а это отражает мнение США о ситуации в Молдове. Между властями Республики Молдова и США есть сотрудничество, но нет полного доверия, поэтому и используются такие выражения. Это можно было бы перевести и как «на первый взгляд» проевропейская…», — отмечает он.

По его мнению, «даже если Вашингтон не полностью уверен в нынешней власти, готов к некоторым сюрпризам, все-таки сотрудничество продолжается».

«Таким образом, мы видим, что, по сути, идеей доклада является вот что: геополитическое сотрудничество между Вашингтоном и Кишинэу в силе, даже если оно не является незыблемым», — отметил он.



Кристина Пендя