Мария Захарова: В Молдове разворачиваются репрессии против СМИ

В Молдове разворачиваются репрессии против СМИ, которые не соответствуют новым поправкам к Кодексу о телевидении и радио. Такое мнение высказала в четверг на традиционном брифинге официальный представитель МИДа России Мария Захарова.

Как передает "ИНФОТАГ", она сказала, что поправки носят "откровенно дискриминационный характер, и некоторые телеканалы уже пострадали от их действий, в частности общественное телевидение Гагаузии".

По словам дипломата, "несмотря на заявление депутатов Госдумы о недопустимости дискриминации российских СМИ в РМ, и призыв к ООН, Совету Европы и ОБСЕ дать оценку принятому в Молдове закону, международное сообщество пока предпочитает бездействовать".

"Утвержденные молдавским парламентом изменения представляют акт грубого нарушения основополагающего международного принципа свободы и выражения мнения, а также независимости СМИ. Действия властей РМ направлены на легализацию цензуры и зачистку информационного пространства республики от неугодных официальному Кишиневу точек зрения, что недопустимо в условиях современного демократического общества", - заключила Захарова.