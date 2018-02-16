16 Февраля 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Мария Захарова: В Молдове разворачиваются репрессии против СМИ
16.02.2018

В Молдове разворачиваются репрессии против СМИ, которые не соответствуют новым поправкам к Кодексу о телевидении и радио. Такое мнение высказала в четверг на традиционном брифинге официальный представитель МИДа России Мария Захарова.

Как передает "ИНФОТАГ", она сказала, что поправки носят "откровенно дискриминационный характер, и некоторые телеканалы уже пострадали от их действий, в частности общественное телевидение Гагаузии".

По словам дипломата, "несмотря на заявление депутатов Госдумы о недопустимости дискриминации российских СМИ в РМ, и призыв к ООН, Совету Европы и ОБСЕ дать оценку принятому в Молдове закону, международное сообщество пока предпочитает бездействовать".

"Утвержденные молдавским парламентом изменения представляют акт грубого нарушения основополагающего международного принципа свободы и выражения мнения, а также независимости СМИ. Действия властей РМ направлены на легализацию цензуры и зачистку информационного пространства республики от неугодных официальному Кишиневу точек зрения, что недопустимо в условиях современного демократического общества", - заключила Захарова.


 
Количество просмотров:
169
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.