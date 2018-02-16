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Экономика
Пока Плахотнюк придерживает свой главный козырь, мы переплатим за газ еще 800 миллионов лей
16.02.2018

Если снижение тарифа и будет – то только перед выборами

Жители Кишинева, Бельц и других городов с наступлением зимы могли получить квитанции со счетами за газ и теплоносители с гораздо меньшими суммами, если бы НАРЭ исправно выполняло свои функции, а чиновники и политики не вмешивались в его деятельность. К такому выводу пришли эксперты в энергетической сфере.

31 января на заседании правительства премьер  объявил о договоренности между минэкономики и «Молдовагаз» о возможности снижения тарифов на газ до 20 процентов. В тот же день оператор газового рынка обратился в НАРЭ с письмом об установлении цены на газ на 2018 год на 11,7 процентов ниже существующей.  Группа экспертов заявила, что на публичных слушаниях в НАРЭ представит доказательства возможности снижения тарифа не менее чем на 30 процентов. Об этом шел разговор в ходе передачи «WatchDog с Серджиу Тофилатом» на телеканале TV8.

Тарифы формируются за закрытыми дверями…

«Тарифы устанавливаются математически, - разъяснил эксперт IDIS «Viitorul», экс-глава НАРЭ Виктор Парликов. – Львиная доля работы по формированию цен на энергоносители проводится задолго до проведения публичных слушаний. Раз в пять лет разрабатываются и утверждаются методология и формулы, на основе которых рассчитывается базовая цена. Она состоит из двух главных компонентов – закупочной цены и курса лея по отношению к доллару, поскольку расчеты с российским «Газпромом» ведутся в этой валюте. Методология формирования базовой цены – длительный процесс, который может тянуться до года. Если подсчеты правильные – установить окончательную цену для конечных потребителей можно максимум за несколько недель. Закупочная цена составляет около 80 процентов окончательной стоимости газа. Остальное - затраты на транспортировку от границы до каждого потребителя».

Эксперт рассказал о ситуации, сложившейся в этой сфере: «В конце 2014-в начале 2015 годов лей значительно обесценился в результате кражи века. Тариф на газ, достаточно высокий, не был своевременно скорректирован согласно отклонениям курса валюты и закупочной цены.

В последний раз НАРЭ корректировало его в январе 2016 года - за закрытыми дверями, уменьшив цену на 10,9 процента. При расчете были приняты во внимание средняя закупочная цена газа в 2015 году - 200 долларов за тысячу кубометров и курс - 21 лей за доллар. Этот тариф действует до сих пор, хотя лей укрепился почти на 20 процентов, а закупочная цена сократилась до 174 долларов. Тарифы нужно было корректировать хотя бы раз в году. Когда я руководил НАРЭ, мы не менее двух раз в год это делали. Регламент предусматривает пересмотр тарифа в случае отклонения лея или стоимости газа не менее чем в 5 процентов. НАРЭ этого не делало под предлогом необходимости возмещения долга в миллиард лей «Молдовагаз» перед «Газпромом», который накопился в 2012-2015 годах из-за сохранения прежних тарифов при росте фондовых цен на энергоносители и обесценивания лея. С этим можно было бы согласиться, но только до тех пор, пока долг не возвращен. На конец прошлого года прибыль «Молдовагаз» превысила полтора миллиарда лей. Куда ушли оставшиеся полмиллиарда: на инвестиции, на модернизацию, в резервный фонд предприятия или в оффшоры?». 

А потом НАРЭ обвиняет экспертов в фальсификации

Серджиу Тофилат обратил внимание на позицию НАРЭ по вопросу пересмотра цены на газ: «22 января  мы на пресс-конференции представили свои данные о формировании тарифов на газ и теплоноситель, доказав возможность их снижения на 25-30 процентов. В тот же день НАРЭ в пресс-релизе сообщило, что наши данные неверны, а то и вовсе фальсифицированы. Агентство проигнорировало наши призывы обсудить тему». 

Кривая переплаты за газ выросла с 307 до 1200 лей на одного потребителя

Эксперт представил два отчета НАРЭ о мониторинге рынка газа в Молдове в 2016 году и первой половине 2017-го. В позапрошлом году потребители переплачивали «Молдовагаз» в среднем по 307 лей за каждую тысячу кубов газа. В 2017 году - по 1200 лей. Молдова потребляет около миллиарда кубов газа – то есть «Молдовагаз» за два года получил дополнительно прибыли в 1,5 миллиарда лей».

Чем больше НАРЭ затягивает рассмотрение новых тарифов - тем больше будет навар оператора за наш счет, отметил Тофилат: «Агентство не является независимым, подвержено политической конъюнктуре, есть риск, что режим затянет рассмотрение вопроса до парламентских выборов, чтобы накануне, осенью, заявить о снижении цены на 30-40 процентов. Цель - выбить слезы умиления у избирателей и остаться у власти. А мы до того времени переплатим еще примерно 800 миллионов лей, которые также неизвестно куда пойдут». 

Если бы не украли миллиард и не обесценился лей, мы бы платили за газ вдвое меньше

Председатель центра «Pro-Energy» Руслан Суружиу обратил внимание на два важных момента: «Если бы не украли миллиард и не обесценился лей, мы бы платили за газ в два раза меньше. Второе. НАРЭ нарушило методологию формирования тарифа, не рассматривая два года этот вопрос. Агентство не размещает информацию о доходах и расходах «Молдовагаз» для экспертов и общества». 

Еще летом можно было снизить тариф на треть

Эксперты считают, что еще прошлым летом были предпосылки для снижения тарифа минимум на 30 процентов. 

«Страдают, в первую очередь, жители городов, - пояснил Парликов. – Если бы не НАРЭ - мы вошли бы в зиму с более дешевым теплом и горячей водой. Это свидетельствует о политической ангажированности агентства». 

Тарифы регулирует не НАРЭ

Эксперты говорили и о вмешательстве в формирование тарифов.

«У нас традиция -  все, что связано с тарифами, из математической и технократической зоны перемещается в политическую, - пояснил Парликов. – Эта проблема включена в отчет Секретариата Энергетического сообщества в ходе мониторинга нашего рынка газа. В 2016-2017 годах изменили законы, чтобы дать больше независимости НАРЭ и искоренить политическую подоплеку в вопросах формирования тарифов. Тем не менее, агентство продолжает руководствоваться старой моделью, не выступило с инициативой пересмотра тарифов на газ, как того требует закон. Зато чиновники и политики стали говорить о снижении тарифов - в то время как НАРЭ молчит».

Тофилат согласился с коллегой, приведя другой пример. Депутат-демократ Серджиу Сырбу в конце прошлого года сообщил о своей уверенности, что тариф на газ снизится на газ на 20 процентов: «Откуда депутат знал, что именно на 20 процентов? Они что, заранее об этом договорились с премьером?». 

Чем больше инвестиций в эту отрасль – тем больше потерь

13 февраля на пресс-конференции в IPN эксперты потребовали от НАРЭ обнародовать на официальной странице расчеты, на которых основывалось формирование нового тарифа на газ, как предусмотрено законом, и только после этого провести публичные слушания. Они отметили отсутствие данных о базовых ценах, затратах, несправедливое распределение доходов за транзит газа между правым и левым берегами Днестра и т.д..

Виктор Парликов отметил рост потерь газа в распределительной сети с 3 до 4,5 процента с 2014 года, которые агентство включает в тарифы: «В странах ЕС и энергетического сообщества этот показатель не превышает 2 процентов. Парадокс: чем больше инвестиций в эту отрасль – тем больше потерь. Или мы неправильно инвестируем - или деньги уходят в другом направлении. Между тем один процентный пункт приведет к уменьшению расходов для потребителей на 1,8 миллиона долларов в год».

Бывший член Счетной палаты Тудор Шойту обратил внимание на то, что в представленных «Молдовагаз» расчетах заложен в тариф среднегодовой валютный курс 17,68 лея за доллар, согласно прогнозу на 2018 год от минэкономики. Эксперт считает его завышенным: за год курс лея к доллару вырос на 14,4 процента. Снижение курса лея к доллару на один лей позволило бы уменьшить тариф на газ минимум на 3 процента.

Эксперты отметили уровень рентабельности в размере 2,5 процента, также заложенный в расчетах нового тарифа. На молдавском рынке электроэнергии рентабельность гораздо ниже: к примеру, для «FEE Nord»и «GasNaturalFenosa» рентабельность установлена на уровне 0,5 и 1 процент. 

Почему доходы от транзита делятся поровну между «Молдовагаз»  и «Тираспольтрансгаз»?

Транзит российского газа через три магистральных трубопровода в балканские страны, по мнению экспертов, также влияет на тариф, поскольку приносит «Молдовагаз» убытки из-за несправедливого распределения доходов между «Молдовагаз»  и «Тираспольтрансгаз». Согласно контракту с «Газпромом», они делятся поровну, хотя через Приднестровье проходит всего 29 процентов трубопроводов, остальное - по территории правобережья. Полтора доллара за транзит каждой тысячи кубометров газа не покрывает расходы «Молдовагаз», принося ежегодные убытки в 200 миллионов лей, которые идут в тариф. Справедливо было бы распределить доходы пропорционально длине трубопровода.

Подготовил Николай МЕНЮК


 
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