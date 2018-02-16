16 Февраля 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Влад Батрынча: В следующем составе парламента мы инициируем переход к президентской республике
16.02.2018

В парламенте следующего созыва социалисты инициируют внесение изменений в Конституцию с тем, чтобы Республика Молдова перешла от парламентской формы правления к президентской. Об этом заявил депутат от Партии социалистов Влад Батрынча в ходе передачи „Acces direct” на телеканале NTV Moldova, передаёт IPN.

„Мы надеемся и считаем, что этот проект изменения Конституции, перехода Республики Молдова к президентской форме правления, является перспективным”, - сказал депутат. По его словам, в условиях Молдовы только сильный президент может обеспечить подлинную демократию и независимую систему правосудия.

Депутат заявил, что при президентской форме правления президент является главой исполнительной власти, а утверждение законов остаётся за парламентом. „Система сохраняется. Парламентаризм, обсуждение проектов, законодательство будет в обязательном порядке утверждаться парламентом, просто система станет сбалансированной”, - отметил Влад Батрынча.

Депутат сообщил, что в ноябре 2017 года ПСРМ начала кампанию по сбору подписей за переход к президентской республике.


 
Количество просмотров:
146
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.