Влад Батрынча: В следующем составе парламента мы инициируем переход к президентской республике

В парламенте следующего созыва социалисты инициируют внесение изменений в Конституцию с тем, чтобы Республика Молдова перешла от парламентской формы правления к президентской. Об этом заявил депутат от Партии социалистов Влад Батрынча в ходе передачи „Acces direct” на телеканале NTV Moldova, передаёт IPN.

„Мы надеемся и считаем, что этот проект изменения Конституции, перехода Республики Молдова к президентской форме правления, является перспективным”, - сказал депутат. По его словам, в условиях Молдовы только сильный президент может обеспечить подлинную демократию и независимую систему правосудия.

Депутат заявил, что при президентской форме правления президент является главой исполнительной власти, а утверждение законов остаётся за парламентом. „Система сохраняется. Парламентаризм, обсуждение проектов, законодательство будет в обязательном порядке утверждаться парламентом, просто система станет сбалансированной”, - отметил Влад Батрынча.

Депутат сообщил, что в ноябре 2017 года ПСРМ начала кампанию по сбору подписей за переход к президентской республике.