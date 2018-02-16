Перед выборами Моника Бабук решила порулить этническими общинами

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Политика
С 30 августа 2017 года, когда правительство утвердило положения о девяти "новых" министерствах, прошло уже много времени - пора начинать вносить изменения и дополнения в положения.
Полномочия в сфере миграции и бюро миграции - в МВД.
И теперь полномочия межэтнических отношений будут в минобразования.
Отобрали у академии наук все институты. Стало скучно. И решились на очередной, уже межэтнический, раздел.
Теперь у Бабук будет достаточно пестрый букет полномочий: образование, культура, молодежь и спорт, исследования и плюс межэтнические отношения. Пора бы подумать и о госсекретаре по межэтническим отношениям.
Думитру БАРБАЛАТ
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