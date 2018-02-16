Перед выборами Моника Бабук решила порулить этническими общинами

С 30 августа 2017 года, когда правительство утвердило положения о девяти "новых" министерствах, прошло уже много времени - пора начинать вносить изменения и дополнения в положения.

Минобразования, культуры и исследований предлагает передать ему и раздел межэтнических полномочий, дополнив штаты двумя единицами.

Казалось бы - мелочь. Но...

Сегодня полномочия в вопросах демографии находятся у министерства здравоохранения, социального обеспечения и труда.

Полномочия в сфере миграции и бюро миграции - в МВД.

И теперь полномочия межэтнических отношений будут в минобразования.

Отобрали у академии наук все институты. Стало скучно. И решились на очередной, уже межэтнический, раздел.

Теперь у Бабук будет достаточно пестрый букет полномочий: образование, культура, молодежь и спорт, исследования и плюс межэтнические отношения. Пора бы подумать и о госсекретаре по межэтническим отношениям.

Думитру БАРБАЛАТ