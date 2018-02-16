„Вычищение конюшен” и надежд в Кишиневе.

„То, что происходит сейчас в Кишиневе, похоже на легенду об очищении авгиевых конюшен. Но похоже и на приключенческие фильмы, в которых „хороший” убийца в обход закона убивает всех „плохих парней”, которые обидели его когда-то или того, кто заказал кровавые разборки. Но в нашем случае, уничтожается и надежда на то, что хорошие вещи могут быть сделаны законным, демократическим путем...”

Уже несколько месяцев в Кишиневе происходят новые вещи с сиюминутным и долговременным воздействием на жизнь людей. Это относится, в частности, к массовой смене начальников муниципальных управлений, служб и предприятий, а так же структуры управлений муниципального совета, но не только. Принимая во внимание роль и место столицы в целом по стране, эти изменения имеют прямое и косвенное, незамедлительное и продолжительное, влияние на всё молдавское общество. Заинтересованные стороны имели возможность разобраться и попытаться дать и гражданам возможность понять смысл, последствия, выгоду и риски этих изменений в ходе последних публичных дебатов в IPN на тему: „Административные и политические интерференции в столице”. Но и после этих дебатов остается достаточно места для точки зрения «со стороны», а так же для других многочисленных взглядов, что указывает на сложность ситуации.

С одной стороны, глубокие изменения необходимы, потому что город, как и вся страна, в лучшем случае, топчется на месте, в частности, в отношении качества жизни человека. Например, в стране, где много коррупции, в столице не может быть по-другому, даже если предположить, что избранный примар Дорин Киртоакэ был искренен в многочисленных и многолетних своих меседжах по этому поводу.

Но бывшие градоначальники имеют свои грехи, помимо грехов центральной власти, в том, что произошло и происходит здесь. Даже если допустить, что отстраненный от должности Дорин Киртоакэ и Либеральная партия, которые много лет владели правами и обязанностями в столице, не согласились бы с этой оценкой. За показательными примерами далеко ходить не надо.

Под руководством „Киртоакэ-ЛП”, Кишинев вновь стал на многие годы „столицей временно исполняющих обязанности”, а так же одного вице-примара из четырех, потому что у бывших начальников не оказалось воли и способности сотрудничать с другими политическими силами для того, чтобы поделиться властью. „Снова стал”, потому что в Кишиневе была такая же ситуация в 2005-2007 годах, во время коммунистического правления, до прихода Дорина Киртоакэ в примэрию. А в таком обществе, с исполняющими обязанности, ситуация не может быть стабильной и развивающейся, ориентированной на жизнь граждан. За что боролись, называется…

Другой пример. То, что происходит сейчас, можно оценить как явные злоупотребления. Но они совершаются частично на основе некоторых почти законных рычагов, которые были вручены „злоупотребителю” нынешними жертвами. Предполагается, что во времена, когда находились „на коне” власти, они надеялись использовать эти рычаги в свою пользу. Имеется в виду Либеральная партия в период, когда она входила в правящую коалицию и, в частности, генерального примара Дорина Киртоакэ, которого мы сильно обидели бы, если бы предположили, что он не знал или не продвигал законопроект, который исказил хрупкий баланс полномочий между Муниципальным советом и генеральным примаром в пользу последнего. „Не копай яму другому...” - было бы достаточно уместно в этой ситуации.

В связи с этим, исполняющей обязанности генерального примара Сильвии Раду отводится роль „чистильщика авгиевых конюшен”. Если механизм не работает или плохо работает, его нужно заменить. Только хорошие дела не могут быть сделаны с помощью плохих методов, в смысле недемократических и незаконных, или на грани законности. Кажется, что Сильвия Раду использует „ненужные” прежней муниципальной власти рычаги, не имея на это юридическое и моральное право, будучи назначенной на должность временно исполняющей обязанности другим вр.и.о., Нистором Грозаву. Имя того, кто назначил ее, важно для того, чтобы понять, как случилось, что Сильвия Раду получила чудесным молниеносным образом две должности одновременно: генерального вице-примара и исполняющей обязанности генерального примара.

Это тот „единственный генеральный вице-примар”, которому Дорин Киртоакэ доверял на протяжении многих лет, фигурирующий в том же уголовном деле о коррупции, в котором фигурирует и Дорин Киртоакэ. С той большой разницей, что один, который не подписывал документы, находится под следствием, отстранен от должности и содержится под судебным контролем, а другой, который подписывал документы, вернулся на свое место, на место своего начальника и назначил Сильвию Раду на место этого самого начальника. Даже менее знакомый с реалиями Молдовы человек подумает, что все это не могло произойти без предварительной комплексной договоренности, с разделением ролей, обязательных для новых и старых игроков.

Роль нового актера, предполагаю, является роль „чистильщика”, ни меньше, но и ни больше. Негибкий способ исполнения обязанностей не даст Сильвии Раду слишком много шансов вернуться во главе примэрии в результате новых, досрочных или обычных выборов. Скорее, она имеет задачу очистить путь для другого актера, не Дорина Киртоакэ, неизвестного пока общественности, но и для другой партии, не ЛП, но уже известной общественности. В общих чертах, можно ожидать, что от Сильвии Раду требуется максимум участия в создании „клона” парламента на уровне столицы, модели, по которой побеждают на выборах одни, а правят другие.

Ожидается, что в ближайшее время Сильвия Раду еще больше будет настаивать на изменении структуры и системы в столице, соответственно, последствия для граждан и для политического класса будут ощущаться еще больше. Это произойдет потому, что у нее может оказаться больше времени для временного исполнения должности, до середины следующего года, когда должны состояться общие выборы в местные органы власти, но может иметь только несколько месяцев, если нынешний отстраненный примар подаст в отставку в ближайшие дни, по примеру примара Бэлць Ренато Усатого. В этом случае, процесс очистки „конюшен” и „дороги” будет ускорен по максимуму со всеми рисками и опасностями поспешного процесса и, возможно, исполненного по заказу.

Дорин Киртоакэ, скорее всего, не уйдет в отставку. Можно предположить несколько категорий причин для этого. 1. Подал бы в отставку давно, если бы взял в расчет этот сценарий. 2. Так избранный генеральный примар понимает достоинство человека и принципы демократии, которых, думает, что сможет защитить с помощью сопротивления. 3. Это правда, что на его имя открыт ряд других уголовных дел, по „примеру” Влада Филата и Вячеслава Платона, которые и после вынесения приговоров висят на „крючке” следующих угроз. 4. Надеется на поддержку партнеров по развитию, в частности, Совета Европы, который, как ожидается, выступит в ближайшее время с официальной позицией на этот счет.

Последнюю причину, возможно, менее известную в обществе, стоит учитывать. Однако у Венецианской комиссии для своих рекомендаций не менять избирательную систему был аргумент в размере 100 млн. евро от Европейского союза, и который не оказался достаточно убедительным для руководства Республики Молдова.

То, что происходит сейчас в Кишиневе, похоже на легенду об очищении авгиевых конюшен. Но похоже и на приключенческие фильмы, в которых „хороший” убийца в обход закона убивает всех „плохих парней”, которые обидели его когда-то или того, кто заказал кровавые разборки. Но в нашем случае, уничтожается и надежда на то, что хорошие вещи могут быть сделаны законным, демократическим путем

Валериу Василикэ