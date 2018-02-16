Брюссель ещё раз подчёркивает, что он хочет видеть в Молдове результаты

Высокопоставленные брюссельские чиновники в очередной раз подчёркивают, что они хотят видеть результаты, и что поддержку, получаемую Республикой Молдова, должны ощущать на себе граждане. Так дипломат и бывший вице-председатель парламента Михай Камерзан истолковывает заявления европейского комиссара по политике соседства и переговорам о расширении Йоханнеса Хана, сделанные во время встречи с молдавским министром иностранных дел Тудором Ульяновски, передаёт IPN.

В ходе передачи „Fabrika” на телеканале Publika TV Михай Камерзан назвал визит министра иностранных дел в Брюссель подтверждением того, что, несмотря на важные перемены в составе правительства, европейский курс страны не меняется. „Главное, что я понял из этого заявления, заключается в том, что ЕС и дальше будет поддерживать как правительство, так и Республику Молдова в целом во всех их действиях. Это очень важно”, - утверждает дипломат.

По словам политолога Корнелиу Чуря, Европейская комиссия не хочет иметь проблемы с Республикой Молдова. Несомненно, Молдова пользуется поддержкой в рамках Комиссии, в то же время ЕС не может озвучить особо много похвал в адрес властей, потому что присутствует давление со стороны проевропейских правых оппозиционных партий. „Комиссия находится между молотом и наковальней. Она должна вести себя политически корректно или быть более-менее нейтральной в отношении политических сил нашей страны”, - отметил Корнелиу Чуря.

14 февраля министр иностранных дел и европейской интеграции Тудор Ульяновски совершил рабочий визит в Брюссель, в ходе которого он встретился с европейским комиссаром по политике соседства и переговорам о расширении Йоханнесом Ханом, а также с генеральным секретарём Европейской службы внешних связей Хельгой Шмид.