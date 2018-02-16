Сильвия Раду «не ответила взаимностью» примару Бухареста и этим возмутила экс-министра транспорта

"Неприятный инцидент" произошел при обмене подарками руководителей столиц Румынии и Молдовы.

В конце пресс-конференции, состоявшейся в столице Румынии, примар Бухареста Габриела Фиря и врио генпримара Кишинева Сильвия Раду по традиции обменялись памятными подарками – национальными рубашками. Однако, по мнению бывшего министра транспорта и инфраструктуры Юрия Киринчука, во время этого обмена произошел «неприятный инцидент». Об этом он написал в своем блоге.

- Вполне естественно, что они по традиции обменялись иями. Для тех, кто не в курсе, уточняю: ия – национальная рубашка, которая выручает современных румынок во всех ситуациях. Я видел обворожительно красивых девушек в ие и в джинсах. Так вот, не думаю, что Сильвия Раду отправится в такой одежде подметать улицы, потому что ей придется сдать подарок в музей примэрии, согласно указанию председателя парламента Андриана Канду.

Но не это самое важное. Важно то, что Фиря открыто заявила, что дарит ию по случаю Столетия объединения. А Сильвия Раду промолчала. Она не ответила взаимностью, - написал Киринчук.

Из этого эпизода экс-министр сделал следующий вывод: «только ЛП серьезно продвигает сближение с Румынией, чтобы она, в качестве председателя Европейского совета, приняла заявку Молдовы на вступление в ЕС».