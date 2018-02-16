Версия: Граждане Молдовы уезжают из страны из-за... «привычки к халявно-иждивенческому существованию»

Менталитет у нас такой — мы убеждены, что от нас ничего не зависит

Несколько дней назад на сайте «Комсомольской правды» в Молдове появился материал о том, почему не следует винить молодежь в отъезде из страны, и кто на самом деле виноват в эмиграции. Колонка активно обсуждается и сейчас. Публикуем мнение, противоположное позиции нашего автора.

«Позволю высказать свою версию бегства молодежи - и не только - из страны. Со времен Молдавского княжества территория между Прутом и Днестром никогда не обладала подлинной независимостью и суверенитетом. После Османской империи территория отошла Российской империи, а после - за исключением периода с 1918 по 1940 годы - СССР. На протяжении столетий молдаване в силу различных причин были ограничены в возможности приобретать навыки государственного строительства и управления.

Развитием этих территорий занималась сначала Российская Империя, а потом СССР. Все, что создано на этой земле, создано при активном участии молдаван, но не они были инициаторами и авторами проектов, а тем более финансовыми спонсорами развития территории.

Всем известно, что Кишинев развился в европейский город при Российской Империи, при самом непосредственном участии градоначальников ставленников Санкт-Петербурга. О советском периоде развития страны сказано уже очень много и нет смысла повторяться. МССР в составе СССР была дотационной республикой, т.е. потребляла больше, чем зарабатывала. Кто являлся дотационным донором - тоже всем известно...

Таким образом, привычка к халявно-иждивенческому существованию и убеждению, что от них ничего не зависит, крепко засела в менталитете населения, что и подтверждает автор в своем материале. Не надо обманывать себя, говоря , что это не движение по пути наименьшего сопротивления... И не надо винить в бегстве из страны старшее поколение. Бегут и старые, и молодые. Это ваша страна. Не забывайте пословицу: "Где родился , там и пригодился". Или в Молдове она не актуальна?»

ПАВЕЛ МУНТЯН