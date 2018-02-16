Молдова отправила за рубеж на 20% больше товаров в прошлом году по сравнению с 2016

Почти на 20% больше товаров отправила Молдова за рубеж в прошлом году по сравнению с 2016. По данным Национального бюро статистики, экспорт и импорт товаров в целом вырос. А Евросоюз стал основным торговым партнером нашей страны.

Почти на два с половиной миллиарда долларов продала за рубеж товаров наша страна в 2017-ом. Более 65% экспорта, или миллиард 600 миллионов долларов, пришлось на страны Евросоюза - это почти на 20% больше, чем в 2016. Поставки в СНГ принесли 462 миллиона долларов.

В три раза больше товаров отправили в Сербию, в два раза больше - в Саудовскую Аравию, Канаду, Кипр и в Турцию.

В эти страны Молдова поставляет в основном продукты питания, табак и различные мануфактурные изделия.

Импорт тоже вырос на 20% и составил 4,8 миллиарда долларов. Стоимость товаров, закупленных в прошлом году в Евросоюзе, превышает два миллиарда долларов, а в СНГ - миллиард.

В прошлом году импорт из Вьетнама увеличился почти в два раза, на треть - из Украины, США, Японии, Греции и Словакии.

На 20% меньше товаров завезли из Израиля и примерно на 8% - из Великобритании.