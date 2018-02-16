Посол Китая в РМ: Китайский рынок станет более открытым для Молдовы

Ангелина Таран

В ночь с 15 на 16 февраля наступит Китайский Новый год, который празднуют по всему миру, в том числе и в Молдове. Это – прекрасный повод поговорить о стране, где родился древнейший праздник, и о состоянии отношений между Молдовой и Китаем. К тому же дан старт переговорам о подписании Соглашения о свободной торговле между двумя странами. Посол Китайской народной республики Чжан Инхун рассказал об этом и многом другом в интервью порталу NOI.md.

- XIX съезд Коммунистической партии Китая (КПК) стал одним из самых важных событий прошлого года. Расскажите, пожалуйста, о том, какие цели были поставлены на этом съезде, каковы дипломатические курсы и политики? И как они повлияют на развитие Китая и на молдавско-китайские отношения?

- XIX Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая является чрезвычайно важным съездом, созванным в ключевой момент вступления социализма с китайской спецификой в новую эпоху. Он имеет большое и далеко идущее значение в развитии Китая и Коммунистической партии Китая. Этот съезд определил стратегический план работы КПК и страны во всех аспектах и установил грандиозную цель полного построения модернизированной социалистической державы.

Согласно этому плану, в Китае к 2020 г. будет создано среднезажиточное общество и к 2035 г., в основном, осуществится социалистическая модернизация страны. К середине этого века в Китае будет построена богатая и могущественная, демократическая и цивилизованная, гармоничная и прекрасная модернизированная социалистическая держава. К тому времени по совокупной национальной мощи и международному влиянию Китай войдет в число стран-лидеров.

На XIX Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая были выдвинуты новые требования к дипломатии Китая, и было ясно подчеркнуто, что в новую эру дипломатия большой страны с китайской спецификой должна способствовать построению нового типа международных отношений. Китай будет активно развивать глобальное партнерство, содействовать координации и сотрудничеству между крупными державами, строить рамки отношений больших держав с общей стабильностью и сбалансированным развитием, придерживаться основной национальной политики открытости внешнему миру, активно содействовать сотрудничеству в рамках инициативы “Один пояс, один путь”, придерживаясь концепции глобального управления путем совместных консультаций и совместного строительства, активно участвовать в реформе и строительстве глобальной системы управления и прилагать мудрость и усилия Китая для процветания и развития мира.

Китай является одной из важнейших политических и экономических сил на международной арене, играет важную роль в содействии мировому экономическому развитию и поддержанию международной безопасности и стабильности. Развивающийся и сильный Китай предоставит больше возможностей для всех стран мира, в том числе и для Республики Молдова. Мы также приглашаем Молдову использовать возможности, предлагаемые китайской экономикой, чтобы способствовать социально-экономическому развитию своей страны, процветанию и возрождению Молдовы и её народа.

- Как развивалась в прошлом году экономика Китая – одна из крупнейших в мире? В чём секреты её устойчивого и быстрого развития?

- В 2017 г. экономика Китая была стабильной и имела хорошую тенденцию устойчивого и здорового развития. Валовой внутренний продукт (ВВП) составил около 82,7 трлн. юаней (около $ 12 трлн.), что на 6,9% больше, чем в предыдущем году.

Экспорт увеличился на 10,8%, по сравнению с 2016 г., и исчисляется суммой в 15,33 трлн. юаней. Импорт вырос на 18,7% и составил 12,46 трлн юаней. Таким образом, прекратился двухлетний спад.

В Китае произвели 617,91 млн тонн зерна (на 0,3% больше, чем в 2016 г.). Новые технологии и новые отрасли промышленности процветали. Один за другим появился ряд таких достижений, как крупные самолеты C919, моторовагонный поезд “Возрождение”, квантовые линии связи и глубоководные исследования.

Постоянно повышается уровень жизни людей: за прошлый год доход на душу населения увеличился на 7,3% и достиг почти 26 тыс. юаней. Из нищеты вышло более 10 млн. бедных людей, проживающих в деревнях. Число занятых в городах увеличилось на 13,51 млн. человек. Зарегистрированный уровень безработицы в городских районах составил 3,9%, положение в сфере занятости оставалось стабильным.

В прошлом году Китай добился значительных успехов в экономическом развитии. Я думаю, что они, в основном, заключаются в трёх пунктах. Во-первых, это - неуклонное внедрение новой концепции развития «Инновация, координация, экологичность, открытость и совместное использование», активное изменение способа развития и повышение качества и эффективности развития. Дальнейшее продвижение реформ во всех областях определило прочную динамику для экономического развития.

Мы эффективно устранили избыток в отраслях производства железа и стали, угля и электроэнергии, ускорили модернизацию и трансформацию промышленной структуры. В прошлом году также значительно сократились налоги и сборы - на 1 трлн юаней, что снизило себестоимость выпускаемой продукции и улучшило условия для развития бизнеса.

Во-вторых, это - сильное продвижение стратегии инновационного развития. Новые движущие силы стали важной поддержкой экономического роста. Динамично развивались новые отрасли и новые продукты. Объем инвестиций в высокотехнологичные производства увеличился на 17%, а в производство оборудования - на 8,6%.

Благодаря китайским учёным, появился ряд крупных научно-технических достижений в аэрокосмической области, в сферах создания искусственного интеллекта, глубоководных исследований и биомедицины. В Китае продвигается стратегия массового предпринимательства и широкой инновационной деятельности. Благодаря этому, наблюдается настоящий бум предпринимательских инноваций. В 2017 г. было зарегистрировано более 6 млн. новых предприятий по всей стране, что на 9,9% больше, по сравнению с прошлым годом.

В-третьих, развитие сферы услуг вносит большой вклад в экономический рост страны. В 2017 г. добавленная стоимость отрасли услуг в Китае составила 51,6% ВВП, а ее вклад в экономический рост - 58,8%, что делает одной из ведущих движущих сил экономики.

- Какие ставки налога на прибыль в Китае?

- В разных областях экономики применяются различные ставки налогов. Для развивающихся предприятий есть льготы по налогам. Особенно для малого и среднего предпринимательства применяются льготные налоговые политики, чтобы защищать их от негативного влияния крупных предприятий. Также есть льготы и для индивидуального предпринимательства. Поскольку в стране проживает большое население, правительство ставит цель развивать массовое предпринимательство и поощрять экономическую инициативу.

Правительство Китая предоставляет возможности для всего народа, а не для определенного круга людей. Кроме того, действует политика «Реформы на стороне предложения», т.е. проводятся структурные реформы для оптимизации экономической системы и сохранения хороших тенденций развития экономики.

Поэтому в Китае за последние 30-40 лет так быстро развивалась экономика. Все сосредоточились на развитии экономики, людям не надо обращать внимание на политику, выборы и т.д. Наши сограждане прилагают усилия, чтобы заработать больше денег для себя и своей семьи, поэтому в Китае такое сбалансированное развитие, в том числе и экономики.

- Как Вы считаете, чему Молдове и молдаванам следует поучиться у Китая и китайцев?

- Я уже два года нахожусь в Молдове и чувствую, что здесь народ добрый. У вас хорошие человеческие ресурсы. По-моему, можно научиться, во-первых, сбалансированному развитию во всех областях. Благодаря реализации политики открытости и реформ в политической, экономической и социальной сфере, в течение 40 лет в Китае сохраняется стабильность. Поэтому все китайцы делают акцент на развитии своей экономики.

Раньше наши молодые люди тоже уезжали за границу. Также население из более бедных северных районов страны стремилось переселиться в южные районы. Благодаря тому, что в Китае сформировалось такое сбалансированное развитие, в последние годы наблюдается тенденция возвращения китайцев, ранее эмигрировавших в США и Европу, на родину. И в Китае они теперь развивают новые высокие технологии.

Кроме того, у нас проводится политика, при которой налоги, собранные на юге и востоке страны, направляются на развитие инфраструктуры северных районов, поэтому те люди, которые уезжали с севера на юг, тоже возвращаются в родные места. Это всё способствовало формированию сбалансированного развития страны. Поэтому в прошлом году наблюдалась такая хорошая тенденция в развитии всех сфер жизни китайского общества. Как посол Китая я очень рад видеть, что в Молдове тоже могут сформировать такое сбалансированное развитие.

В Молдове многие молодые люди знают несколько иностранных языков, они талантливые и хорошие. Если в вашей республике создать такое развитие, то эти молодые люди тоже могут у себя дома приносить пользу и развивать страну, чтобы в деревнях не остались только старики и дети. Ваши земли могут хорошо использоваться. Надеюсь, что молдавский народ будет извлекать пользу из экономического развития своей страны, его уровень жизни может повышаться, и люди могут жить благополучно. Тоже одна очень важная концепция развития Китая – развитие экономики должно приносить пользу всему народу. Как я уже говорил, в прошлом году более 10 млн бедных людей разными способами вышли из нищеты. Многие молдавские друзья меня спрашивают об этих 10 млн. человек – это в три раза больше, чем всё население Молдовы.

- Как Вы оцениваете состояние китайско-молдавских отношений и двустороннего сотрудничества в разных областях в прошлом году?

- В 2017 г. исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Молдовой. В прошлом году отношения между двумя странами продолжали здоровое, стабильное развитие. Обе стороны постоянно укрепляли своё политическое взаимное доверие, поддерживали более тесное взаимодействие высокопоставленных должностных лиц и устойчивое сотрудничество на двусторонней и многосторонней основе.

Торгово-экономическое сотрудничество тоже укреплялось. С января по ноябрь объем двусторонней торговли между Китаем и Молдовой достиг $ 469 млн., т.е. увеличился на 30%. К концу прошлого года было официально объявлено начало переговоров о подписании Cоглашения о свободной торговле между Китаем и Молдовой (FTA). Подписание этого соглашения в будущем придаст новый импульс развитию двусторонних отношений.

Всегда опираясь на принцип взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды, Китай проводит сотрудничество в различных областях с Молдовой и активно оказывает Молдове содействие в социально-экономическом развитии. В прошлом году были успешно завершены два проекта помощи - по предоставлению военного логистического оборудования и по работе центра китайской медицины. Проект центра китайской медицины является безвозмездной поддержкой со стороны китайского правительства. Было построено здание центра, предоставлены разное оборудование и лекарства. Китайские врачи приехали в Молдову на два года и, используя технологии китайской медицины, лечили более 5000 больных. Надеюсь, что еще будет и третий проект центра китайской медицины, который принесет реальную пользу молдавскому народу.

В настоящее время успешно реализуются такие проекты межправительственной помощи, как проект по предоставлению сканирующих устройств для Международного аэропорта Кишинэу и пункта таможенного контроля в Окнице, проект создания солнечной электростанции. В новом году Китай готов вместе с Молдовой прилагать усилия для дальнейшего развития двусторонних отношений и прагматичного сотрудничества, чтобы приносить пользу народам двух стран.

- Расскажите, пожалуйста, о ходе переговоров о свободной торговле между Молдовой и Китаем. Какие преимущества получат обе стороны?

- Проведение переговоров о Соглашении о свободной торговле (FTA) является важным стратегическим решением правительств наших стран. Обе стороны уделяют ему большое внимание. В мае 2017 г. было выполнено технико-экономическое обоснование, и в конце прошлого года мы подписали протокол о проведении переговоров. 5 марта рабочая группа с китайской стороны посетит Молдову для проведения переговоров первого раунда.

FTA является основой для взаимовыгодного сотрудничества обeих сторон. Данное соглашение будет значительно стимулировать обмен товарами, технологиями и персоналoм между обеими странами. С постепенным устранением таможенных пошлин на товары товарооборот между нашими странами значительно возрастет, что будет способствовать развитию соответствующих отраслей и стимулировать рост экономики Китая и Молдовы.

Молдавская сторона получит много выгоды и преимуществ от подписания FTA. Во-первых, больше высококачественных китайских товаров будет импортировано в Молдову, обогащая молдавский рынок и предлагая молдаванам больший выбор. В то же время их стоимость будет намного ниже, чем раньше, что принесет реальную пользу молдавскому населению.

Во-вторых, молдавские товары станут более конкурентоспособными по ценам пoсле отмены пошлин. Молдавские экспортеры получат лучшие условия для открытия китайского рынка, помогая предприятиям в дальнейшем развитии. Например, недавно вступило в силу соглашение по FTA между Китаем и Грузией. Благодаря этому, пошлина на грузинское вино сократилаcь с 14% до нуля. А ведь виноделие - одна из самых важных отраслей молдавской экономики. Я советую обратить внимание на процесс переговоров и заранее изучить льготные политики, условия, чтобы в будущем получить больше преимуществ от этого соглашения.

- В Молдове существует мнение о том, что поскольку импорт из Китая во много раз превышает экспорт из Молдовы в КНР, то наша страна может больше потерять, чем выиграть от такого соглашения. Каково ваше мнение по этому поводу?

- Подписание этого соглашения не означает, что сразу будет открыт весь рынок. В ходе переговоров две стороны могут обсуждать постепенную корректировку пошлин на несколько видов товаров. Молдова – наш хороший друг и партнер, и, конечно, китайская сторона будет учитывать особенности вашей страны. Мы не хотим, чтобы ваш рынок провалился. Очень большой китайский рынок станет более открытым для Молдовы. После того, как молдавские вина и сельскохозяйственные продукты в льготном режиме поступят в Китай, их производители обязательно увидят выгоду от экспорта на наш рынок.

Когда я приехал сюда в августе 2015 г., у меня была встреча с Президентом Молдовы Николае Тимофти. В беседе он упомянул, что, если каждый китайский взрослый купит одну бутылку молдавского вина, то в молдавском виноделии уже не будет никаких проблем. Я ему ответил, что если так получится, то мы выпьем не только всё вино Молдовы, но и вода в вашей реке тоже закончится. Поэтому ваши эксперты и правительство хорошо понимают выгоды от подписания данного соглашения, и что в связи с этим не будет проблем.

Хотел бы отметить, что в Китае производится больше вина, чем в Молдове. Но это не значит, что его привезут в Молдову, и оно испортит ваш рынок. Поэтому в ходе переговоров обе стороны будут обсуждать, как защитить ваши важнейшие отрасли. В первую очередь из Китая будут импортированы продукты, которые не производятся в Молдове. Мы будем хорошо балансировать это соглашение. Оно не только касается торговли, но и области инвестиций. После подписания FTA китайские инвестиции легче будут поступать в вашу экономику. И в дальнейшем будет предоставлено больше возможностей для развития.

У меня еще есть один пример – Чили, которая является крупным производителем вина. До подписания Соглашения о свободной торговли между Китаем и Чили импорт вина из Чили в Китай занимал десятое место в общем объеме импорта вина в нашу страну. После подписания FTA он поднялся на первое место. Также на китайском рынке можно увидеть столовый виноград из Чили, хотя эта страна находится далеко. Мы понимаем, что виноделие – важнейшая отрасль для Молдовы, поэтому наше правительство постоянно занимается распространением молдавских вин. За прошлый год импорт вина из Молдовы увеличился более чем на 50%.

- В декабре 2014 г. был подписан Меморандум об укреплении сотрудничества по совместному строительству «Экономического пояса Шёлкового пути» между ведомствами экономики двух стран. Какие приоритетные области сотрудничества могут быть доработаны в дальнейшем?

- Инициатива “Один пояс, один путь” (родилась из двух программ - «Экономического пояса Шёлкового пути» и «Морского Шёлкового пути XXI века». – Прим. ред.) является важным шагом Китая для установления глобального сотрудничества на новом этапе развития. Более 100 стран и международных организаций активно поддерживают и участвуют в строительстве “Одного пояса, одного пути”, который отвечает интересам стран, расположенных на «Шёлковом пути». Я считаю, что в рамках этой инициативы обе стороны могут укреплять сотрудничество в таких приоритетных областях, как инфраструктура, в частности проекты по модернизации автомагистралей и железнодорожной системы.

Китайская пословица говорит: «Если хочешь стать богатым, сначала построй дороги», т.е. хорошо развитая дорожная система способствует обмену товарами и персоналом и стимулирует развитие экономики. Для того чтобы стать транспортно-логистическим центром в этом регионе, Молдове необходима высококачественная и современная дорожно-транспортная система. Китай обладает богатым опытом в области инфраструктуры и может помочь в её создании.

Надеюсь, что Правительство Молдовы будет полностью поддерживать финансовое сотрудничество между правительствами, а также использовать льготные кредиты китайского правительства для реализации инфраструктурных проектов по модернизации автомобильных и железных дорог. Кроме этого, сотрудничество в области новых энергий также очень перспективно. Молдова богата ветровой и солнечной энергиями. Если осуществить проекты новых энергий, то Молдова будет меньше импортировать электроэнергии. Китай накопил богатый успешный опыт в сфере освоения новых источников энергий, поэтому обе стороны могут продолжать обсуждать и укреплять сотрудничество в этой области.

- Когда вы говорите о льготных кредитах, какой это может быть процент?

- Ставка по льготным кредитам китайского правительства в настоящее время составляет 2%. Но, в зависимости от разных проектов, она корректируется. Но Молдова уже взяла много кредитов в международных организациях. Поэтому её заимствования в других странах будут ограничены.

- В настоящее время китайские инвестиции в Молдове по-прежнему низкие. Что, по вашему мнению, ограничивает инвестиции Китая в Молдову? И какие меры должно предпринять молдавское правительство для привлечения большего числа китайских инвесторов?

- На мой взгляд, существуют две основные причины, ограничивающие инвестиционную деятельность китайских предприятий в отношении Молдовы. С одной стороны, у них нет полного знания о Молдове, в том числе о политике привлечения иностранных инвестиций, законах, рынке и т.д. С другой стороны, условия инфраструктуры соответствующих комплексных производств ещё нужно улучшить.

Я советую, во-первых, усилить информирование китайских предпринимателей о своих приоритетных отраслях, потенциале рынка и льготах, чтобы больше китайских бизнесменов познакомились с Молдовой. Также необходимо привлекать больше китайских предприятий для инвестиций в вашей стране. В прошлом году Правительство Молдовы упростило визовые требования для китайских граждан, предложив более удобные условия для китайских бизнесменов посетить Молдову для изучения молдавского рынка.

Во-вторых, нужно ускорить строительство инфраструктуры, в том числе портов, и улучшить логистику аэропорта, чтобы обеспечить благоприятные условия для инвестиционной деятельности. Я уверен, что постепенно с ознакомлением китайских бизнесменов с Молдовой и улучшением комплексных услуг у нас будет хорошая перспектива в области инвестиционного сотрудничества.

- Какое количество китайских виз было выдано гражданам РМ в 2017 г.? Молдова уже облегчила процедуру выдачи молдавских виз для китайских граждан. Они могут получить электронную молдавскую визу, не выходя из дома, а также при наличии вида на жительство в стране ЕС или визы, выданной страной ЕС, молдавская виза не нужна. Каковы перспективы для облегчения визового режима между Молдовой и Китаем?

- Раньше, до упрощения визовых процедур, китайским гражданам, которые хотели получить молдавскую визу, было необходимо ждать два месяца. Если в 2016 г. более 240 китайских граждан отправились в Молдову, то с марта по октябрь 2017 г. это число составило более чем 640. Увеличение числа китайских граждан, посетивших Молдову, с одной стороны, принесло больше туристических доходов, a с другой стороны, предоставило более благоприятные условия для китайских предприятий, чтобы познакомиться с молдавским рынком и получить больше возможностей для сотрудничества между обеими сторонами.

Посольство Китая в Молдове на протяжении многих лет старается предоставлять высококачественные визовые услуги молдавским гражданам. В прошлом году посольство выдало около 2000 виз жителям Молдовы. Процедуры оформления визы и подачи материалов постоянно упрощаются. Молдавские граждане могут получить визу через четыре рабочих дня после подачи заявок. Китайская сторона готова продолжить сотрудничество с Молдовой по вопросу упрощения безвизового режима и предоставить более удобные условия.

- Чем интересна маленькая Молдова такой великой стране, как Китай? Какие из молдавских товаров Вы хотели бы видеть в вашей стране?

- Молдавские вина очень популярны в Китае. Молдова начала экспортировать вина в Китай с 2006 г.Текущий ежегодный объем экспорта уже увеличился в 30 раз. Молдавские вина часто встречаются в обычных магазинах в Китае, и их качество и цена очень конкурентоспособны. Кроме того, Молдова имеет большой потенциал в экспорте такой сельскохозяйственной продукции в Китай, как грецкие орехи, семена подсолнечника, мёд и так далее. Как мне известно, кроме сельскохозяйственной продукции, из Молдовы экспортируются в Китай кожаные сиденья и электрические кабели для автомобилей для СП Volkswagen, расположенного в Шанхае. Постепенно молдавскую продукцию будут больше узнавать китайские предприятия, и она будет пользоваться спросом.

- Какие молдавские товары и продукты пришлись по вкусу лично Вам?

- Этот костюм, который сейчас на мне надет, произведен в Молдове. В отрасли пошива одежды у Молдовы есть преимущества. И область производства продовольствия тоже очень перспективная, в том числе виноделия. Мне всё это здесь нравится. Я тоже покупаю молдавские вина, предпочитая красные. Молдавский виноград очень качественный и его очень много сортов. Яблоки, сливы очень вкусные. Ваши фрукты органические.

- В этом году китайская сторона проведет первую международную выставку China International Import Expo (CIIE). Расскажите, пожалуйста, о ней. Наверное, молдавским предприятиям будет интересно участвовать в этой выставке.

- В прошлом году на форумe «Один пояс, один путь» председатель КНР Си Цзиньпин объявил, что с 2018 г. Китай будет проводить международную выставку China International Import Expo. Её цель состоит в том, чтобы предоставить другим странам хорошие условия для экспорта в Китай и создать платформу для торгового обмена. Китай проводит такое крупное мероприятие по привлечению импорта, какое мало где увидишь в мире. Это демонстрирует искреннее желание Китая открывать миру свой рынок.

Первая China International Import Expo будет проводиться с 5 по 10 ноября текущего года в Шанхае. В рамках CIIE будут организованы такие комплексные мероприятия, как выставка товаров, услуг и инвестиций, коммерческая выставка для предприятий, международный торговый форум, консультации по вопросам спроса и предложения, презентация новых продуктов и т.д. Китайская сторона организует и пригласит многочисленных отечественных и зарубежных покупателей, чтобы обсудить сотрудничество с клиентами на месте.

Китай - очень большой рынок с населением 1,3 млрд. человек. В ближайшие пять лет Китай будет импортировать товары и услуги на сумму свыше $ 10 трлн., что создает большие возможности для иностранных компаний-экспортеров. Китайская сторона приветствует участие молдавских партнеров на China International Import Expo. С помощью этой платформы они могут расширить зарубежный рынок и стимулировать развитие своего бизнеса.

Насколько мне известно, MIEPO будет отвечать за организацию участия предприятий из Молдовы в CIIE. Там будут представлены не только товары, но и услуги, в том числе туризм. В настоящее время много китайских граждан любят ездить в Европу. Поэтому я посоветовал вашему Агентству по туризму, воспользоваться этим. Когда мои сограждане поедут в Италию, Францию, они могут остановиться и в Молдове.

- Сегодня наступит Китайский Новый год (с 1911 г. в дословном переводе он называется Праздником Весны). Как китайцы отмечают этот праздник?

- Праздник Весны - это новый год Китая по лунному календарю и самый важный традиционный праздник для китайцев. Его отмечают более 4000 лет. Каждый год во время Праздника Весны люди возвращаются домой и отмечают его вместе со своей семьей, независимо от того, как далеко они находятся от дома.

У китайцев есть много обычаев, связанных с Праздником Весны. Накануне Нового года вся семья собирается вместе на ужин. После ужина люди ждут новогоднюю ночь. К полуночи все выходят из дома и начинают пускать фейерверки и петарды, чтобы выразить свою надежду на прекрасную жизнь в новом году.

Во время Праздника Весны мы посещаем друзей и родственников, ходим на храмовую ярмарку, организуем церемонию поклонения предкам. Праздничная атмосфера всегда оживленная и необыкновенная. Вместе с растущей популярностью в мире китайской культуры Праздник Весны тоже получил широкое распространение. Во многих странах в связи с этим проводятся различные торжества. А некоторые страны даже объявляют Праздник Весны в качестве официального праздника. Нас радует, что Праздник Весны отмечают и в Молдове. Всех граждан Молдовы, которые празднуют Праздник Весны вместе с нами, поздравляю с этим прекрасным праздником и желаю всем мира и добра.

- Спасибо за поздравление и позвольте от имени редакции NOI.mdпоздравить Вас с Праздником Весны и пожелать процветания Вашей стране.